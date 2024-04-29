Когда нужно оформлять страховку багажа, и в каких случаях положена выплата

Иногда при перелётах багаж может потеряться. Особенно часто это происходит на стыковочных рейсах. Возможна и другая ситуация: багаж не пропал, но вещи пострадали. Поэтому есть смысл страховать багаж — в случае потери, задержки или уничтожения вещей пассажир сможет получить компенсацию. "Ренессанс Страхование" рассказало об особенностях такой страховки.
Багаж можно страховать всегда. Авиаперевозчик несет ответственность за вещи пассажиров, но сумма компенсации при их утере или порче будет меньше, чем от страховой компании. При этом особенно важно застраховать багаж в следующих ситуациях:
Это зависит от условий договора. Обычно в страховку входят:
Страховка багажа не распространяется на ручную кладь.
Также выплата не положена, если багаж пострадал по вине пассажира, например, плохой упаковки.
Компенсации не будет и в том случае, задержка багажа произошла из-за того, что его решили досмотреть полиция или таможенники.
Если наступил страховой случай, нужно в течение 24 часов написать заявление в авиакомпанию.
Обратитесь в аэропорту на стойку Lost and Found — там зафиксируют порчу, утерю или гибель багажа. При этом надо предъявить паспорт, авиабилет и отрывной талон багажной бирки.
После этого напишите заявление в страховую компанию в срок, указанный в договоре. К заявлению нужно приложить документы, подтверждающие наступление страхового случая. Страховая компания рассмотрит обращение и вынесет решение.
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