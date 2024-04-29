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Когда нужно оформлять страховку багажа, и в каких случаях положена выплата

Страховка багажа позволит получить компенсацию при его утере или порче

2:32
Страхование

Иногда при перелётах багаж может потеряться. Особенно часто это происходит на стыковочных рейсах. Возможна и другая ситуация: багаж не пропал, но вещи пострадали. Поэтому есть смысл страховать багаж — в случае потери, задержки или уничтожения вещей пассажир сможет получить компенсацию. "Ренессанс Страхование" рассказало об особенностях такой страховки.

Страховка багажа позволит получить компенсацию при его утере или порче
Фото: freepik.com by senivpetro is licensed under public domain

В каких случаях важно застраховать багаж

Багаж можно страховать всегда. Авиаперевозчик несет ответственность за вещи пассажиров, но сумма компенсации при их утере или порче будет меньше, чем от страховой компании. При этом особенно важно застраховать багаж в следующих ситуациях:

  • при перелётах с одной или несколькими пересадками — во время стыковочных рейсах вероятность, что с багажом что-то случится, выше;
  • В багаже есть дорогое спортивное снаряжение, например, доска для серфинга;
  • есть повышенный риск, что багаж может пострадать — например, если в нём лежат хрупкие вещи.

Когда можно рассчитывать на компенсацию

Это зависит от условий договора. Обычно в страховку входят:

  • задержка багаж. а;
  • потеря багажа;
  • похищение вещей;
  • повреждение багажа из-за неправильных условий хранения, взрыва, пожара или удара молнии, стихийного бедствия, погрузочно-разгрузочных работ и т. д.;
  • авария воздушного судна, если она не вызвана форс-мажором.

Когда выплаты не будет

Страховка багажа не распространяется на ручную кладь.

Также выплата не положена, если багаж пострадал по вине пассажира, например, плохой упаковки.

Компенсации не будет и в том случае, задержка багажа произошла из-за того, что его решили досмотреть полиция или таможенники.

Как получить компенсацию

Если наступил страховой случай, нужно в течение 24 часов написать заявление в авиакомпанию.

Обратитесь в аэропорту на стойку Lost and Found — там зафиксируют порчу, утерю или гибель багажа. При этом надо предъявить паспорт, авиабилет и отрывной талон багажной бирки.

После этого напишите заявление в страховую компанию в срок, указанный в договоре. К заявлению нужно приложить документы, подтверждающие наступление страхового случая. Страховая компания рассмотрит обращение и вынесет решение.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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