Санкции против России ударили по британским страховщикам, потерявшим клиентов и прибыль

Британские страховщики теряют 13,5% рынка из-за санкций

2:47 Your browser does not support the audio element. Страхование

Британские страховые компании сообщили о значительном оттоке клиентов из-за резкого падения спроса на их услуги, что указывает на утрату Великобританией доминирующей позиции на рынке коммерческого страхования, которую она занимала долгие годы. В то же время российский теневой флот активно захватывает позиции на мировом рынке. Об этом пишет Project SFERA Live.

Фото: commons.wikimedia.org by Жан-Филипп Буле is licensed under GNU Free Documentation License

Согласно данным Международного клуба страховщиков, с декабря 2022 года более 800 танкеров прекратили сотрудничество с британскими страховыми компаниями. По информации ТАСС, около 800 танкеров больше не пользуются услугами Международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев. Это значительное число, учитывая, что в мире насчитывается около 7000 танкеров, а по некоторым оценкам — даже больше. Международный клуб страховщиков ранее обслуживал 87% всех танкеров, что составляло около 6000 судов. В течение нескольких дней они потеряли еще 800 кораблей, что привело к сокращению их доли рынка на 13,5%.

Эта простая математика нанесла серьёзный удар по доходам ведущих страховых компаний, лишив их миллиардов долларов ежегодной прибыли. Теперь эти суда вынуждены искать страхование у других участников рынка, а российские танкеры, числом от 500 до 1000, получают национальное страхование.

Международный клуб страховщиков обратился к правительству Великобритании с просьбой отменить или изменить ранее введенные санкции против российской нефти и нефтепродуктов. Однако на данный момент это бессмысленно, так как российский теневой флот активно занимает позиции на мировом страховом рынке.

"Продолжение бессмысленных санкций в отношении российской нефти наносит ущерб доходам не российского, а британского бюджета. Это связано с нежеланием нейтральных стран поддерживать санкционные ограничения, а также недостаточной эффективностью существующих механизмов контроля нефтяных поставок", — сообщает Международный клуб страховщиков.

Еще в марте прошлого года CNN отмечал, что российский "теневой флот" насчитывал около 600 танкеров и увеличивался на 25-30 судов в месяц. Агентство Platt's оценивало российский "теневой флот" в 443 танкера с дедвейтом свыше 10 000 тонн.

Невозможность привлечения нарушителей санкций к ответственности приводит к увеличению оттока клиентов и способствует расширению российского теневого флота, который уже достигает огромных размеров.