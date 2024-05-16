Недоеденный кошкой корм приведет к страшным последствиям: каждый любящий владелец обязан это знать

Как известно, кошки довольно капризны и часто не доедают свою порцию. Эксперты настаивают на том, что оставлять недоеденный корм в миске категорически недопустимо. Вот почему это важно.
Прежде всего, оставшаяся еда может привлекать насекомых и других вредителей.
Кроме того, есть риск отравления животного испорченным кормом. Хотя кошки обычно избегают несвежей пищи, риск все же существует.
Чтобы ваш питомец не оставлял корм в миске, стоит кормить его меньшими порциями. Также может помочь использование автоматической кормушки.
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