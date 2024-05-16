Недоеденный кошкой корм приведет к страшным последствиям: каждый любящий владелец обязан это знать

Ветеринары ответили, как поступить с недоеденным кормом

0:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Как известно, кошки довольно капризны и часто не доедают свою порцию. Эксперты настаивают на том, что оставлять недоеденный корм в миске категорически недопустимо. Вот почему это важно.

Фото: pixabay.com by Ilona Ilyés is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Причины не оставлять корм в миске

Прежде всего, оставшаяся еда может привлекать насекомых и других вредителей.

Кроме того, есть риск отравления животного испорченным кормом. Хотя кошки обычно избегают несвежей пищи, риск все же существует.

Чтобы ваш питомец не оставлял корм в миске, стоит кормить его меньшими порциями. Также может помочь использование автоматической кормушки.