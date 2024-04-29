Жюри беспощадно: почему выступление Анны Семенович в шоу "Три аккорда" провалилось?

Анна Семенович столкнулась с критикой жюри в новом выпуске шоу "Три аккорда"

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В третьем выпуске музыкального шоу "Три аккорда" Анна Семенович не смогла удовлетворить ожидания жюри. В прошлом эпизоде она получила высокие оценки, однако на этот раз её исполнение песни "Милый рулевой", которую она когда-то исполняла в составе группы "Блестящие", не встретило одобрения.

Фото: инстаграм аккаунт Анны Семенович

Любовь Успенская отказалась ставить высокую оценку, подчеркнув, что Семенович не заслужила её на этот раз. Михаил Шуфутинский выразил разочарование в выборе песни, а Александр Розенбаум сделал аналогию с неудачными прыжками, ссылаясь на спортивное прошлое певицы.

Игорь Саруханов критиковал вокальные данные Семенович, указывая на моменты фальши. В результате Семенович заняла предпоследнее место в общем рейтинге участников.