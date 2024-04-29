В третьем выпуске музыкального шоу "Три аккорда" Анна Семенович не смогла удовлетворить ожидания жюри. В прошлом эпизоде она получила высокие оценки, однако на этот раз её исполнение песни "Милый рулевой", которую она когда-то исполняла в составе группы "Блестящие", не встретило одобрения.
Любовь Успенская отказалась ставить высокую оценку, подчеркнув, что Семенович не заслужила её на этот раз. Михаил Шуфутинский выразил разочарование в выборе песни, а Александр Розенбаум сделал аналогию с неудачными прыжками, ссылаясь на спортивное прошлое певицы.
Игорь Саруханов критиковал вокальные данные Семенович, указывая на моменты фальши. В результате Семенович заняла предпоследнее место в общем рейтинге участников.
Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.