Россиянам рассказали, сколько нужно работать, чтобы начать получать пенсию в старости

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Эксперт: для назначения страховой пенсии понадобятся минимум 15 лет трудового стажа

1:58
Экономика

Вопрос о том, как получить пенсию по старости, волнует многих россиян. В нашем материале мы расскажем, какой стаж необходим для получения минимальных ежемесячных выплат.

Эксперт: для назначения страховой пенсии понадобятся минимум 15 лет трудового стажа
Фото: Openverse by CS Sharada Prasad is licensed under CC BY 2.0

Декан факультета права НИУ ВШЭ, Вадим Виноградов, в интервью "Прайм". рассказал, что в текущем году для назначения страховой пенсии потребуется минимум 15 лет трудового стажа и коэффициент 28,2 пенсионных баллов. С 2025 года минимальное число баллов вырастет до тридцати.

Эксперт отметил, что количество пенсионных баллов зависит от суммы взносов в систему обязательного пенсионного страхования за период работы и продолжительности трудового стажа.

Так, за каждый отработанный год максимальное количество начисленных пенсионных баллов составляет 10. Цена одного балла составляет 133,05 рубля. Например, при выходе на пенсию в 2024 году и минимальном количестве пенсионных баллов сумма пенсии составит 11 886,89 рубля.

Максимальный размер пенсии при накоплении 100 баллов составляет 21 439,88 рубля, а при наличии 150 баллов — более 28 тысяч рублей.

Граждане в определенных случаях могут дополнительно приобретать пенсионные баллы. Для этого им необходимо заключить договор о добровольном пенсионном страховании с Социальным фондом и уплатить соответствующие взносы.

Этой опцией могут воспользоваться неработающие граждане, те, кто работает за рубежом, а также адвокаты, нотариусы и другие специалисты, занимающиеся частной практикой.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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