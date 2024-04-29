Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новая Skoda Octavia Pro с удлиненным кузовом теперь доступна в России
Эксперт: мошенники используют украденные данные для оформления кредитов
Стас Пьеха вспомнил, что на "Фабрике звезд" его вынуждали надевать стринги
Риски залегания компрессионных колец: причины, симптомы и последствия для двигателя
Алла Пугачева обрадовалась успехам внука умершего год назад Валентина Юдашкина
Страховка багажа позволит получить компенсацию при его утере или порче
Кейт Миддлтон и принц Уильям отметили 13-ю годовщину свадьбы черно-белым снимком
Астролог принцессы Дианы назвала принца Луи самым сложным ребенком Кейт Миддлтон
Анна Семенович столкнулась с критикой жюри в новом выпуске шоу "Три аккорда"
Как сделать так, чтобы малины было очень много

Урожая малины будет валом

2:25
Садоводство » Деревья и кустарники

Малины - это вкусные и полезные ягоды, которые любят многие люди. Но что делать, если вы хотите получить большой урожай малины? В этой статье мы расскажем вам о нескольких простых способах, как сделать так, чтобы малины было очень много.

Урожая малины будет валом
Фото: commons.wikimedia.org

1. Выберите правильное место для посадки малины. Она любит солнечные места и хорошо растет на плодородных почвах. Также важно, чтобы малина была защищена от сильных ветров.

2. Подготовьте почву перед посадкой. Она должна быть хорошо взрыхлена и удобрена органическими удобрениями. Это поможет растению лучше развиваться и давать большой урожай.

3. Выберите правильный сорт малины. Существует множество различных сортов малины, и каждый из них имеет свои особенности. Например, некоторые сорта дают большие ягоды, а другие - много побегов. Выберите тот сорт, который подходит вам больше всего.

4. Соблюдайте правильный режим полива. Малина любит влажную почву, но не переносит застоя воды. Поливайте ее регулярно, но не заливайте.

5. Подкармливайте малину. Она нуждается в дополнительном питании для хорошего роста и развития. Используйте органические удобрения или специальные минеральные удобрения для ягодных культур.

6. Проводите обрезку малины. Это поможет ей сохранить форму и стимулирует рост новых побегов. Обрезайте старые и поврежденные побеги, а также удаляйте сорняки вокруг растения.

7. Защитите малину от вредителей и болезней. Регулярно осматривайте растение и удаляйте поврежденные листья и ягоды. Если заметите признаки заболевания, обработайте малину специальными препаратами.

8. Собирайте урожай вовремя. Малина созревает быстро, поэтому не откладывайте сбор ягод на долгое время. Собирайте их, когда они полностью созрели, чтобы сохранить вкус и питательные свойства.

Следуя этим простым советам, вы сможете получить обильный урожай малины. Не забывайте также о любви и заботе к растению - они также важны для успешного выращивания малины.

Как сделать чтобы малины было очень много? Сделай это и малины будет гора!
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Знали ли вы, что этот сорняк настолько полезен? Используйте корень одуванчика для лечения и детокса

Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.

Уникальные свойства одуванчика для здоровья
Дезодоранты не приносят облегчения: как справиться с интенсивным потоотделением летом
Как бороться с интенсивным потоотделением без дезодорантов
Валиевой вручили на день рождения медаль из настоящего золота высшей пробы
Истина о суррогатном материнстве для Пугачевой после 11 лет молчания
Фланги Авдеевки почти освобождены, ликвидирован спецназ ГУР Украины Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Остановиться невозможно: что делать, если отказали тормоза на полной скорости
Секреты упаковки: почему профессионалы предпочитают моторное масло в металлических банках
"Пробка" у Крымского моста: реальные цифры, советы и новые правила
"Пробка" у Крымского моста: реальные цифры, советы и новые правила
Последние материалы
Antiquity: новый правитель майя предал огню останки царей в честь смены династий
Певец Стас Михайлов в детстве заработал деньги, исполняя песни заключенному
Какие типичные ошибки совершаются при уходе за областью декольте
Певица Любовь Успенская назвала дурной песню Аллы Пугачевой "Балалайка"
Эксперт: для назначения страховой пенсии понадобятся минимум 15 лет трудового стажа
В Германии состоялась памятная церемония в честь освобождения узников концлагеря
Кинокритик Давид Шнейдеров оправдал актёра Жерара Депардье
Эксперт: производители вин начнут повышать цены уже с 1 мая
Инфляция в США может привести к рекордной цене на золото
Агент Овечкина сообщил, что хоккеист посетит Россию в начале мая
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников