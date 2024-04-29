Ученые выяснили, зачем древние майя сожгли прах своих правителей

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Antiquity: новый правитель майя предал огню останки царей в честь смены династий

1:28
Наука

Канадские археологи из Университета Монреаля обнаружили, что ритуальное сжигание праха правителей народа майя в начале IX века нашей эры было связано с крупными политическими потрясениями, связанными со сменой правящей династии. Их исследование, опубликованное в научном журнале Antiquity, сфокусировано на событиях, произошедших в городе майя Уканал, который являлся столицей королевства майя Канвицнал в современной Гватемале.

Antiquity: новый правитель майя предал огню останки царей в честь смены династий
Фото: Openverse by Tracy Uselton is licensed under CC BY 2.0

Проводя раскопки в храм-пирамиде Уканала, ученые обнаружили следы сожжения останков и украшений, обычно помещаемых в гробницы усопших правителей. Из анализа текстовых источников стало ясно, что между VIII и XI веками в королевстве Канвицнал произошел переход от классических династий к новому типу правления.

Этот переход был связан с приходом к власти правителя Папмалила, который, вероятно, не принадлежал к народу майя.

Чтобы подтвердить свою власть и объявить о смене режима, Папмалил решил уничтожить останки прежних царей. По словам ведущего автора исследования, доктора Кристины Гальперин, "Сожжение праха предыдущих царей с приходом правителя Папмалила способствовало появлению новых форм монументальных образов, которые подчеркивали горизонтальные политические связи и фундаментальные изменения в социальной структуре общества".

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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