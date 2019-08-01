Как лечат аллергию, псевдоаллергию и как делают анализы

Аллергия атакует. С каждым годом число аллергиков стремительно растет. Но не всегда это именно аллергия. Это зачастую может быть псевдоаллергической реакцией и естественной реакцией на плохую экологию. В любом случае это расплата за блага (в кавычках и без) цивилизации. Как с этим бороться?



Аллергия - болезнь "дурного живота" или горе от ума?

Об этом генеральному директору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказала главный врач московской поликлиники № 11, аллерголог, кандидат медицинских наук Галина Котова.

Читайте начало интервью:

Как и почему возникает аллергия

Как отличить истинную аллергию от ложной

— Галина Юрьевна, лечение истиной аллергии и ложной аллергии как-то отличается?

— Оно не отличается в части симптоматической терапии. Если мы говорим о лечении, то лечение аллергических заболеваний глобально делится на две крупные линии. Это, во-первых, симптоматическая терапия, когда мы устраняем признаки проявлений аллергии. Текут слезы — убираем слезотечение, есть одышка — убираем приступ затрудненного дыхания, зуд кожи есть — устраняем зуд.

А второй вид лечения — патогенетический, то есть это лечение, которое воздействует на сам механизм возникновения аллергии. Это так называемая специфическая иммунотерапия. Но ее проводят только врачи-аллергологи, потому что это требует специального подхода. Больше никто такое лечение не может проводить. Только аллергологи.

— А что такое специфическая иммунотерапия?

— Специфическая иммунотерапия — это очень хороший метод лечения. Он применяется во всех странах мира.

— Это современный метод?

— Нет, я не могу сказать, что он современный, ему уже пара веков. Специфическая иммунотерапия заключается в следующем. У человека выявляют причинно значимые для него аллергены, затем эти аллергены разводят определенным образом в водно-солевых или других экстрактах, и эти аллергены человеку вводятся в предплечье в виде уколов в возрастающих дозах и концентрациях.

— И насколько это эффективно?

— Это очень эффективно. Самые тяжелые больные исцеляются. Но требуется три года лечения.

— Галина Юрьевна, один мой знакомый — очень публичный человек — одно время вообще не мог ни с кем общаться. Только какие-то другие люди приближались — он начинал чихать, появлялся насморк, слезы лились… Он просто не мог работать. Потом он сдал кровь, и ему прописали только курицу, огурцы, черный хлеб и картошку. Сколько-то времени он питался только этим и ни с кем не общался, потом он уже мог нормально питаться и общаться без последствий. Это аллергия?

— Нет, совершенно точно, что это была не аллергия. Однозначно, что это была некая реакция гистаминной либерации — выброс этого гистамина и других биологически активных веществ и возникновение симптомокомплекса псевдоаллергической реакции. Я не знаю, как это было связано с приближением к нему женщин или мужчин.

Очень может быть, что на запах духов, одеколона. Это возможная ситуация даже при остром или хроническом риносинусите, когда воспалены придаточные пазухи носа, синусы, и начинается такая реакция выраженного чихания, отделения слизи из носовых ходов. Но это не аллергия абсолютно однозначно.

— Вообще анализы при симптомах аллергии стоят больших денег. Насколько хороши эти анализы?

— Этот вопрос интересует всех. Они нехороши. Действительно, они стоят очень приличных денег, и сдавать их не нужно. Не нужно совершенно никому и ни при каких обстоятельствах. Аллергия диагностируется путем простых кожных тестов с водно-солевыми экстрактами аллергенов. Раньше это называли простым языком: сделать реакцию Пирке с аллергенами.

Царапается скарификатором или прокалывается точечка и наносятся капли высококонцентрированных экстрактов разных аллергенов. Вот этот метод диагностики совершенно безошибочно показывает, на что у человека есть аллергия. И псевдоаллергию он выявляет точно так же, потому что реакция на тест — контрольную жидкость — возникает у псевдоаллергиков.

А эти все новомодные тесты — не больше, чем зарабатывание денег, на самом деле там ничего нельзя определить.

— Есть тесты на аллергены, а еще есть тесты на пищевую непереносимость. Они разные и о разном?

— Да. Это совершенно разные вещи, потому что разные агенты. Кто делает этот анализ, смотрит уровень антител к данным видам аллергенов. Также можно посмотреть уровень антител в крови к разным видам пищевых аллергенов. Разные группы аллергенов просто: пищевые, пыльцевые и т. д. Упрощенно говоря, если антитела плавают в крови, то это не означает, что вы болеете. Ну и пусть плавают. Вы же этого не чувствуете.

Зачем этот анализ вам нужен? Вас интересует, от чего вы чихаете. И врача интересует, от чего вы чихаете, что нужно устранить из вашего окружения, чтобы вы чихать перестали, или какой препарат вам назначить, какие конкретно рекомендации. А то, что у нас в крови обнаружится уровень антител, например, к артишокам, — ну и ладно, ну есть этот уровень, и что с того?…

— Если идет речь о каких-то внешних факторах, которые очень трудно изменить? Например, есть "прекрасные" города с очень высоким уровнем загрязнения. И у многих людей горло саднит, спазмы и т. п.

— Конечно, человек реагирует, слизистые реагируют...

— ...Это аллергия или что-то другое?

— Я не думаю, что это аллергия как таковая. Просто это реакция на неблагоприятные экологические факторы. И пока эти факторы не станут другими, другой реакции не будет. У одного она начинается раньше, у другого возникает позже. У кого-то более тяжелые формы, у кого-то менее тяжелые. Это уже зависит от индивидуальной резистентности организма. Но в целом, конечно, это не аллергия, а совершенно естественная реакция на плохую экологию.

Продолжение следует…

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев