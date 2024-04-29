Рост цен на вино в России: что ожидать потребителям с 1 мая 2024 года?

Эксперт: производители вин начнут повышать цены уже с 1 мая

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

В текущий момент ставка акциза на вино составляет 36 рублей за каждый литр, но начиная с 1 мая 2024 года, она увеличится до 108 рублей, что в три раза превышает текущий уровень.

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Акциз на игристые вина, включая отечественные, на данный момент составляет 47 рублей за литр, но с 1 мая он увеличится до 119 рублей за литр.

Повышение акциза влечет за собой увеличение цен в российских магазинах, так как производители стремятся сохранить свою прибыль.

Александр Липилин, исполнительный директор компании Fort, заявил в интервью для "Газеты.Ru", что производители вин начнут повышать цены уже с 1 мая. Эти же намерения были высказаны представителями компаний "Абрау-Дюрсо" и "Цимлянские вина".