Главный стратег инвестиционной фирмы "Вектор Икс", Максим Худалов, подчеркнул в беседе с РИА Новости, что дальнейшее ускорение инфляции в США может привести к новым историческим рекордам цены на золото до конца текущего года.
Он подчеркнул, что множество источников указывают на вероятность дальнейшего роста инфляции в США, что в свою очередь может привести к новым максимумам в цене на желтый металл к концу года.
Эксперт также отметил, что в настоящее время мы наблюдаем коррекцию цен на золото с рекордно высоких уровней из-за укрепления доллара.
По его мнению, текущий уровень цены на металл существенно превышает себестоимость даже у самых затратных производителей. Это создает возможность для добытчиков эксплуатировать даже самые низкосортные руды, что, в свою очередь, способствует увеличению предложения металла на рынке.
Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.