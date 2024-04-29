Причина в США: эксперт предсказал рекордные цены на золото

Инфляция в США может привести к рекордной цене на золото

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Главный стратег инвестиционной фирмы "Вектор Икс", Максим Худалов, подчеркнул в беседе с РИА Новости, что дальнейшее ускорение инфляции в США может привести к новым историческим рекордам цены на золото до конца текущего года.

Фото: wikimedia.org by Kotivalo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Он подчеркнул, что множество источников указывают на вероятность дальнейшего роста инфляции в США, что в свою очередь может привести к новым максимумам в цене на желтый металл к концу года.

Эксперт также отметил, что в настоящее время мы наблюдаем коррекцию цен на золото с рекордно высоких уровней из-за укрепления доллара.

По его мнению, текущий уровень цены на металл существенно превышает себестоимость даже у самых затратных производителей. Это создает возможность для добытчиков эксплуатировать даже самые низкосортные руды, что, в свою очередь, способствует увеличению предложения металла на рынке.