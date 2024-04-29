Овечкин в ближайшем будущем прилетит в Россию, но точные даты приезда пока не известны

Агент Овечкина сообщил, что хоккеист посетит Россию в начале мая

1:14 Your browser does not support the audio element. Спорт

Нападающий и капитан хоккейного клуба Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин в ближайшее время прилетит в Россию. Об этом сообщил его агент Глеб Чистяков.

Фото: commons.wikimedia.org by Pens Through My Lens is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

При этом точное время прибытия спортсмена в Россию ещё не установлено, как и точные даты, добавил менеджер.

"Даты пока не определены. Я у него пока не уточнял точные сроки", — сказал Чистяков в разговоре с РИА "Новости".

Вашингтон в четвёртом матче первого раунда плей-офф НХЛ уступил Рейнджерс со счетом 2:4. В итоге Нью-Йорк победил в серии со счетом 4-0. Это второй раз в эпоху Александра Овечкина, который дебютировал в сезоне-2005/06, что "Кэпиталз" проиграли всухую в серии Кубка Стэнли.

Ранее "Вашингтон" уступил "Тампе" со счетом 0-4 в серии во втором раунде плей-офф НХЛ-2011. Всего в истории клуба было четыре сухих поражения в сериях. В 1990-м году клуб проиграл "Бостону" в финале конференции, а в 1998-м — "Детройту" в финале Кубка Стэнли.