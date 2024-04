Овечкин в ближайшем будущем прилетит в Россию, но точные даты приезда пока не известны

Нападающий и капитан хоккейного клуба Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин в ближайшее время прилетит в Россию. Об этом сообщил его агент Глеб Чистяков.

Фото: commons.wikimedia.org by Pens Through My Lens is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International