Представители "Союза отцов" поддержали идею о запрете продажи энергетических напитков детям

Председатель "Союза отцов" Солёнов выступил за запрет продажи энергетиков для детей

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно информации от 15 мая, в Государственную Думу был внесен законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним лицам, который получил поддержку депутатов всех парламентских фракций. Также за введение данного запрета выступил председатель общественной организации "Союз отцов" Юрий Солёнов.

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"Вопрос об употреблении энергетиков поднимается среди родителей, в частности отцов, регулярно. Наверное, бывает настолько же часто, как и использование мобильных телефонов, вернее смартфонов. Такой вопрос, как энергетики, действительно актуален", — уточнил Солёнов, слова которого приводит RT.

Согласно его высказыванию, корень проблемы заключается в родителях, которые легкомысленно употребляют энергетические напитки и демонстрируют неправильное поведение перед детьми. Председатель "Союза отцов" призвал обратиться к врачам за мнением относительно воздействия энергетических напитков на здоровье школьников.