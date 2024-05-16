Представители "Союза отцов" поддержали идею о запрете продажи энергетических напитков детям

Согласно информации от 15 мая, в Государственную Думу был внесен законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним лицам, который получил поддержку депутатов всех парламентских фракций. Также за введение данного запрета выступил председатель общественной организации "Союз отцов" Юрий Солёнов.
"Вопрос об употреблении энергетиков поднимается среди родителей, в частности отцов, регулярно. Наверное, бывает настолько же часто, как и использование мобильных телефонов, вернее смартфонов. Такой вопрос, как энергетики, действительно актуален", — уточнил Солёнов, слова которого приводит RT.
Согласно его высказыванию, корень проблемы заключается в родителях, которые легкомысленно употребляют энергетические напитки и демонстрируют неправильное поведение перед детьми. Председатель "Союза отцов" призвал обратиться к врачам за мнением относительно воздействия энергетических напитков на здоровье школьников.
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