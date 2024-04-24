Тренер клуба "Вашингтон" высказался по поводу игры Овечкина в последних матчах

Тренер "Вашингтона" Карбери: хоккеист Овечкин выглядит не в своей тарелке

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Главный тренер "Вашингтон Кэпиталз" Спенсер Карбери считает, что капитан команды Александр Овечкин в матчах НХЛ против "Нью-Йорк Рейнджерс" показал игру "не в своей тарелке".

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Дело в том, что в ночь на 25 апреля "Рейнджерс" вырвали победу у "Вашингтона" со счетом 4:3. При этом капитан команды не показал результативных действий, пишет РИА Новости.

"Он старается, но у него пока не получается", — сказал Карбери.

Следующий матч клуба пройдет в столице США в ночь на 27 апреля по мск.