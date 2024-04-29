Ваш двигатель может умирать прямо сейчас. Узнайте, почему залегание колец — это серьезная угроза

Риски залегания компрессионных колец: причины, симптомы и последствия для двигателя

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Залегание компрессионных колец в двигателе может произойти из-за накопления нагара, что приводит к снижению их подвижности и возникновению проблем в цилиндропоршневой группе.

Фото: Wikipedia by Tabercil is licensed under CC BY-SA 2.0

Среди основных признаков залегания колец — падение компрессии, проблемы с холодным пуском, повышенный расход топлива и появление синеватого дыма из выхлопной системы.

Некорректная работа двигателя, вызванная этим явлением, ведет к неэффективному сгоранию топлива, нарушению работы отдельных цилиндров и просачиванию выхлопных газов в картер. Это изменяет химический состав моторного масла, ускоряет износ деталей и может привести к перегреву и дальнейшему разрушению двигателя.