Залегание компрессионных колец в двигателе может произойти из-за накопления нагара, что приводит к снижению их подвижности и возникновению проблем в цилиндропоршневой группе.
Среди основных признаков залегания колец — падение компрессии, проблемы с холодным пуском, повышенный расход топлива и появление синеватого дыма из выхлопной системы.
Некорректная работа двигателя, вызванная этим явлением, ведет к неэффективному сгоранию топлива, нарушению работы отдельных цилиндров и просачиванию выхлопных газов в картер. Это изменяет химический состав моторного масла, ускоряет износ деталей и может привести к перегреву и дальнейшему разрушению двигателя.
Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.