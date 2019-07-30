Как отличить истинную аллергию от ложной

Аллергия — загадочное заболевание. Она бывает истинная и ложная. А возникает она из-за реакции организма на определенные белки и только на них. И совсем не обязательно, как многие считают, что если появилась аллергия на какой-то продукт, то потом появится и на другие.



Аллергия - болезнь "дурного живота" или горе от ума?

Об этом и многом другом генеральному директору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказала главный врач московской поликлиники № 11, аллерголог, кандидат медицинских наук Галина Котова.

Читайте начало интервью: Как и почему возникает аллергия

— Галина Юрьевна, есть устойчивое мнение, что аллергия может начаться, например, на клубнику, яйцо, шоколад, на все что угодно, но если она началась, то потом она будет проявляться и на другие аллергены, их число будет увеличиваться. Это правда или нет?

— Нет, это совсем не так. Это неправда. И если у человека есть аллергия на какой-то определенный продукт, на определенный вид пыльцы, то совсем не обязательно, что спектр этих причинных аллергенов будет расширяться. Он может расширяться, но может не расширяться никогда.

Все аллергологи не любят термин "поливалентная аллергия", потому что это на самом деле абсолютно неправомочно и практически безграмотно. Никакой поливалентной аллергии не существует. Есть аллергия к какому-то определенному белку — такому, такому и такому. Их может быть один-два, а может быть десять и больше. Но совсем не обязательно, что если есть один, то их станет много.

— Я сама, наверное, поливалентный пациент, потому что у меня еще в молодости случилась аллергия и даже отек Квинке (правда на фоне волнения, еще и весна была), потому что я накрасилась… И потом были реакции на самые разные вещи — на томатную пасту, аскорбинку, глюкозу с яблоком, которые вроде бы не аллергены. Я знаю, что я аллергик, но до сих пор не понимаю, на что.

— Все это говорит о том, что ваши тучные клетки находятся в состоянии готовности к дестабилизации мембраны и выбросу гистамина. Порошок не является белковым продуктом. Он не содержит в своем составе белка. И у вас не может быть истинной аллергии…

— То есть стиральный порошок не аллерген?

— Нет. Стиральный порошок не аллерген. И гуталин не аллерген, и канифоль, и горячий воздух не аллергены. Когда говорят: "У меня возникает приступ удушья, если я подхожу к метро, открывается дверь и на меня дует горячий воздух"…

— И еще бывает аллергия на холод, на солнце…

— Да, такие реакции тоже бывают. И то же самое на холод, на солнце — это не аллергия. Это инсоляционная крапивница, например, которая возникает при солнечном облучении, холодовая крапивница, которая возникает в ответ на холодовый фактор. При физических нагрузках может возникать выброс биологически активных веществ в кровь и возникает бронхоспазм. Но это совсем не значит, что у человека аллергия на физические нагрузки. Это означает, что он находится в состоянии готовности к такой псевдоаллергической реакции.

— А что делать с этим состоянием?

— А это нужно тоже все лечить. Это нужно обследовать и лечить. Если обследование сразу не дает каких-то определенных результатов, то это лишний раз подтверждает, что нет истиной аллергии. Это означает, что нужно лечить те органы, которые могут реагировать вот таким вот выбросом этих биологически активных веществ. В первую очередь, это желудочно-кишечный тракт, конечно. Воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта очень способствуют таким состояниям.

— Считается, что очень часто и прежде всего это связано с печенью.

— С печенью, само собой. Любые хронические воспалительные заболевания печени, поджелудочной железы, кишечника (это могут быть полипы желудочно-кишечного тракта, язва и эрозия слизистой желудка) — все эти состояния не просто способствуют, а вызывают такие вещи. Поэтому пациентам мы всегда назначаем в первую очередь обследования желудочно-кишечного тракта: УЗИ органов брюшной полости, гастроскопию в обязательном порядке, колоноскопию, биохимические анализы крови.

— Аллергия — это наследственное заболевание либо приобретенное в связи с какими-то условиями, внешними и внутренними воздействиями?

— Вообще, считается, что аллергия — это болезнь молодых горожан. Аллергии подвержены живущие в городе люди, прежде всего достаточно молодого возраста. По крайней мере, крайне редко встречаются ситуации, когда истинная аллергия возникла у человека среднего или старшего возраста, скажем, старше 65 лет, впервые была обнаружена. Возможно, есть и какая-то корреляция с интеллектуальным развитием.

— С интеллектуальным развитием?

— Да. Ряд ученых утверждают, что люди с развитым интеллектом подвержены аллергическим заболеваниям больше, чем люди с малоразвитым интеллектом, поэтому я вас поздравляю. Что касается наследственности, если один из родителей болен аллергическим заболеванием истинным, то 50 на 50 вероятность того, что ребенок это унаследует.

— Тогда заболевание возникает прямо в самом раннем возрасте?

— По-разному бывает. Обычно в раннем возрасте не возникает аллергических заболеваний, потому что так называемый иммунологический старт и настоящее функционирование иммунной системы начинаются примерно с пятилетнего возраста ребенка. До пяти лет дети истинными аллергическими заболеваниями не страдают или страдают крайне редко. И детский экссудативный диатез, который расценивается как аллергия, на самом деле совсем не аллергия.

Крайне редко бывает истинная аллергия у маленьких детей. А это все так называемая пищеварительная энзимопатия. Это несовершенство желудочно-кишечного тракта, который недопереваривает определенную пищу, и в кровь всасывается не то, что должно всосаться. По мере того, как созреет желудочно-кишечный тракт, эти проявления будут проходить. Но это не значит, что их не надо лечить. Надо лечить и диатез. Просто не нужно думать, что это уже аллергия, а человек — аллергик.

Продолжение следует…

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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