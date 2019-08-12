Аллергия на лекарства от аллергии: что делать?

Аллергия многолика и умеет до поры до времени скрываться. Но она серьезно портит жизнь все большему количеству людей. Медицина продвигается в ее лечении, но крайне мелкими шажками. Появилось много новых лекарств, которые намного лучше препаратов предыдущих поколений. Но универсальных эффективных нет и, возможно, никогда не будет. Чем же и как лечиться?



Аллергия - болезнь "дурного живота" или горе от ума?

Об этом и многом другом генеральному директору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказала главный врач московской поликлиники №11, аллерголог, кандидат медицинских наук Галина Котова.

Читайте начало интервью:

Как и почему возникает аллергия

Как отличить истинную аллергию от ложной

Как лечат аллергию, псевдоаллергию и как делают анализы

Аллергия и иммунитет — что общего?

— Галина Юрьевна, есть ли какие-то современные универсальные эффективные препараты против аллергии, против всех ее видов? Например, рекламируется цетиризин — съел таблетку и вообще забыл обо всей аллергии. Это так?

— Далеко не совсем это так, конечно. Я думаю, что если бы все было так просто, то все бы съедали таблетку и у всех все было бы хорошо. Вот не совсем так просто, но, конечно, они помогают в большей степени, чем лекарство предыдущих поколений. Понятно, не димедрол.

— А сколько всего было поколений лекарств от аллергии?

— Думаю, что четыре есть точно, может быть, и больше. В числе самых первых, наверное, был как раз димедрол — выпил и весь день свободен. Глаз не открыть, голову не поднять, на работу можно не идти. Зато об аллергии забыл, потому что забыл обо всем. На сутки.

— А потом проснулся — опять…

— Уже и новый день. Глядишь, дождик прошел, пыльцы или других раздражителей нет. Можно сказать, помогло.

— Сейчас настолько много этих лекарств, причем это все без рецепта продается, но так много рекламы, что трудно разобраться, не понятно, что выбрать...

— Про такое универсальное средство трудно сказать, конечно. Вообще очень индивидуально действуют антигистаминные препараты. Но мне очень нравятся цетиризины любые. Нравятся кестин и телфаст — очень хорошие препараты. Но все это методом подбора делается. Иногда назначают одновременно два препарата из разных групп. Один утром, другой вечером. Лучше все это с врачом, конечно, решать.

— Есть мнение, что аллергию надо лечить, выводя токсины из организма. Есть масса таких препаратов, начиная от активированного угля до энтеросгеля, который считается самым эффективным?

— Да, для аллергиков они хороши. В составе комплексной терапии хорошо действуют препараты энтеросорбенты. Но только в составе терапии. Один активированный уголь никогда не поможет.

— Аллергия не связана со стрессами, волнениями, с усталостью?…

— Прямой связи со стрессами нет, хотя теперь связь эту все ищут. И может быть, она и будет как-то обнаруживаться. Пока наука не установила прямой причинной связи между аллергией и стрессом. А в дальнейшем — кто знает.

— Насколько гомеопатия может быть эффективна в лечении аллергии?

— Вот вообще не может. Официальная медицина категорически отвергает возможность гомеопатического лечения для аллергиков. Потому что любые гомеопатические средства содержат в своем составе растительные компоненты. А когда мы даем аллергику растительный компонент, мы не знаем, что мы ему даем. Быть может, мы его убиваем этим.

Поэтому медицина категорически не признает гомеопатического лечения аллергии, говорит об опасности такого лечения. Хотя в отдельных случаях что-то может быть. Вот человек обратился, принял препарат, и ему стало лучше. Может такое быть. Но может быть и хуже. В любом случае это большой риск для аллергика.

Действительно есть альтернативные разделы медицины. Скажем, хиропрактики существуют, есть китайская, филиппинская медицина и т. д. Это не в русле официальной медицины. Но это не означает, что они не помогают. Быть может, они кому-то в каких-то случаях и помогают, но я как представитель официальной школы не приемлю. Использовать эти вещи мы в любом случае не можем, потому что мы их не знаем. И механизм всего этого непонятен.

— Случается, что у кого-то вообще бывает аллергия на лекарства, в том числе сильнейшая аллергия на лекарства от аллергии. Что делать в таких случаях?

— Аллергия после приема препаратов может случиться, но это будет аллергия не на сами лекарства. Потому что лекарства в своем составе белка не содержат. Лекарства содержат в своем составе некие химические соединения, которые, попадая в наш организм, связываются с белками крови и превращаются в полноценные аллергены.

Тогда они, становясь белком, могут вызывать реакцию антиген-антитело, все это начинает связываться, происходить, и в результате возникает аллергическая реакция. Но есть лекарства, которые традиционно вызывают анафилактические реакции вплоть до шоков. Это, в первую очередь, пенициллиновая группа антибиотиков, новокаин и его аналоги.

А есть лекарства, которые вызывают те же самые псевдоаллергические реакции. Но, к сожалению, лабораторной диагностики лекарственной аллергии на сегодня не существует. Она в большей степени развита в Соединенных Штатах, но нет уверенности в том, что это именно та диагностика, на которую можно опираться.

Предположим, пациент, говорит: у меня был анафилактический шок, я задыхалась, потерял сознание после укола пенициллина. Назначается лабораторный анализ. Он дает отрицательный результат. Можно рекомендовать после этого продолжать лечение пенициллином? Нет, конечно. А тогда какой смысл в этом анализе? Что он нам дает? То есть отрицательный лабораторный анализ не означает, что человеку можно употреблять это лекарство.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев