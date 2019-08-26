Аллергии бояться не нужно - она либо есть, либо нет

Аллергия — истинная и ложная, "правильная" и нет. Болезненная реакция организма на укусы пчел и комаров — нормально? Что делать в таких случаях? Что должно находиться в домашней и походной аптечках? А также об общегородской диспансеризации в Москве генеральному директору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказала главный врач московской поликлиники №11, аллерголог, кандидат медицинских наук Галина Котова.



Аллергия - болезнь "дурного живота" или горе от ума?

Читайте начало интервью:

Как и почему возникает аллергия

Как отличить истинную аллергию от ложной

Как лечат аллергию, псевдоаллергию и как делают анализы

Аллергия и иммунитет — что общего?

Аллергия на лекарства от аллергии: что делать?

— Галина Юрьевна, что делать, если нужен пенициллин, но он провоцирует аллергию?

— Исключить пенициллин.

— А чем лечить?

— Другие группы существуют. Эритромициновый ряд антибиотиков. Все это аллергологи знают и порекомендуют то, что можно.

— Все это может произойти внезапно, и человек не будет знать, что делать. Как поступать в таких случаях?

— Да, это правда. Нужно быть готовым. Считается, например, что местный анестетик лидокаин не вызывает такого количества аллергических реакций, как новокаин.

— Но были случаи, когда в стоматологических центрах от уколов лидокаина люди даже умирали.

— Да, это большая проблема. Тем более, что реакция может развиться не всегда, а в какой-то момент. Вот три инъекции прошли нормально, а четвертый раз — ненормально.

— Вопрос, который волнует не только аллергиков. На природе может ужалить пчела, и будут очень серьезные последствия. Или бывает, что даже от пары укусов комаров у ребенка глаз очень сильно заплывает и т. п. Что делать?

— Это не значит, что он — аллергик. Это псевдоаллергия. Значит, ребенок склонен к реакциям гистаминной либерации. У него выброс гистамина легко происходит на раздражитель.

— Как можно в таких случаях помочь своим близким?

— Обязательно должна быть домашняя и дачная аптечки, а при походах на природу — мобильная. Такая аптечка обязательно должна содержать несколько вещей. Во-первых, кровоостанавливающий жгут на тот случай, если ужалит пчела. Если человеку становится на глазах плохо, необходимо перетянуть жгутом конечность выше места поражения.

Обязательно надо приложить к месту укуса лед, если имеется такая возможность. Антигистаминные препараты — какие-то современные таблетки типа цетиризина, ксизала — положите упаковку. Эуфиллин в таблетках как средство скорой помощи вы можете применить. Но врачи не очень его любят, потому что он вызывает нарушения сердечного ритма. Но как средство оказания экстренной первой помощи можно использовать.

Дексаметазон — ампула четыре миллиграмма. Разбили, набрали в шприц и сделали сами укол. Даже через одежду — ничего страшного. Не бойтесь. Прямо делаете, и все будет нормально. Ампулу тавегила также можно ввести внутримышечно. В чрезвычайных ситуациях все средства хороши. Поэтому антигистаминное обязательно должно быть в аптечке. И, конечно, сразу вызывайте "скорую помощь".

— Галина Юрьевна, нужно бояться аллергии? Или к этому можно приспособиться и просто с нею спокойно жить?

— Бояться ничего не надо. Зачем ее бояться? Она либо будет, либо нет. Когда будет, тогда будем справляться. Главное — решать проблемы по мере поступления, не ждать чего-то ужасного. Тогда ничего ужасного и не будет. Есть специалисты, которые помогут. И в общем это все совершенно излечимо в наше время. Даже проведение специфической монотерапии. Разные антиаллергены существуют сегодня: капельные, пероральные, принимаются в каплях. Масса вариантов. И все хорошие. Главное — попасть в хорошие руки.

— Галина Юрьевна, вы не только аллерголог, но еще и главный врач большой поликлиники. Сейчас очень часто нас приглашают на какую-то летнюю диспансеризацию. Расскажите, пожалуйста, что это такое?

— Это очень интересный и очень полезный проект. Просто жителям, здоровым людям сложно приходить в поликлиники. Обычно есть запись, а рабочий день у людей длинный, когда закончили работать, поликлиника уже закрылась. В выходные хочется побыть с семьей, какими-то делами заняться и т. д.

Так вот для того, чтобы облегчить эту коммуникацию, теперь мы вышли к людям и расположились в летних павильонах в парках Москвы. Специалисты нашей поликлиники находятся в парке "Надежда" на Ленинском проспекте, дом 82. Там можно пройти полностью первый этап диспансеризации за 40 минут — от и до, от начала и до конца.

— Что там за сорок минут успевают сделать?

— Анализы крови, мочи, при необходимости анализы кала, измерение внутриглазного давления, уровни холестерина и глюкозы экспресс-методом. Использование смоки-лазера для курящих. Сразу показывает, насколько уже изменена функция легких. Использование биоимпедансометрии. Это метод измерения соотношения жировой и мышечной ткани в организме, которая подтверждает или опровергает, уточняет степень ожирения.

— Это бесплатно?

— Совершенно. Нужен только документ, удостоверяющий личность, хоть на мобильном телефоне.

— Но это только для москвичей все-таки?

— Для москвичей. Хотя иногородних мы приглашаем в Центр здоровья. Он там же расположен, в этом павильоне, но программа обследования там не включает в себя анализы. Это городской проект. Во всех парках Москвы сейчас развернуты павильоны и диспансеризация проводится. Очень большие потоки народа проходят. Приходите к нам. Мы будем помогать.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев