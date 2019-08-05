Аллергия и иммунитет - что общего?

Узнаем больше про аллергию, а главное — как с ней бороться. Почему есть аллергологи-иммунологи? Как связаны аллергия и иммунитет? Какие правила должны соблюдать аллергики? Об этом и многом другом генеральному директору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказала главный врач московской поликлиники №11, аллерголог, кандидат медицинских наук Галина Котова.



Аллергия - болезнь "дурного живота" или горе от ума?

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— Галина Юрьевна, истинные аллергики больше подвержены простудным и вообще каким-то таким заболеваниям? Иммунитет у них слабый или такой же, как у всех?

— А вот так нельзя сказать. Такой зависимости нет.

— Они все же чаще болеют?

— Нет, абсолютно не факт. Они могут болеть и не чаще. Это зависит уже от того, как их иммунная система функционирует в отношении вирусов или каких-то еще микроорганизмов. Но связи здесь абсолютно нет. Иммунодефицит и аллергия не сопряженные между собой процессы. Аллергик не обязательно имеет иммунодефицит.

— А почему ж тогда аллерголог-иммунолог?

— Потому что все это болезни иммунной системы, и то и другое — это гиперреакция, гипофункция.

— А может быть такое, что аллергены меняются в течение жизни?

— Может так быть. Может быть, а может и не быть. Все это очень индивидуально, и прогноз здесь практически невозможен. Может быть так, что человек живет в таком регионе, где высокий уровень пыльцевой нагрузки, например, там растет много кукурузы. И у него есть аллергия к пыльце кукурузы. Потом он переезжает туда, где кукурузы нет вовсе, но есть луга. И у него будет аллергия к пыльце луговых трав. А может не быть. Но может развиться с течением какого-то времени.

— Вот американцы едят очень много арахисовой пасты, и у очень многих людей аллергия именно на арахис. Был даже такой случай: молодые люди поцеловались, он съел арахисовую пасту перед этим, и она умерла от удушья сразу же.

— Да. Даже так бывает. В Берлине 12 школьников умерли от того, что съели киви в школе. Но это не значит, что у них была аллергия к фрукту киви, так же как и к арахисовой пасте. Дело все в том, что есть ряд аллергенов, которые обладают перекрестным действием. Например, люди, имеющие аллергию к пыльце деревьев, реагируют на арахис приступом удушья, зудом кожи, и это может привести к самым печальным последствиям, человек может даже умереть.

Так же и киви. Есть перекрестные аллергены. Самая большая группа перекрестных аллергенов — это аллергены с пыльцой деревьев. Если у человека есть аллергия к пыльце деревьев, то ему рекомендуют сразу исключить из пищи сырую морковь, яблоки, любые плоды, растущие на деревьях и имеющие косточки.

— Но фрукты, имеющие косточки, считаются самыми полезными…

— Они, конечно, полезные. Но если перед нами атопик, имеющий аллергию к пыльце деревьев, то ему категорически нельзя их есть. Хотя он думает, что у него аллергия на сливу. А реально у него при этом аллергия к пыльце березы.

Это такая сложная наука. Помидоры, например, и другие из семейства пасленовых тоже дают аллергию перекрестно с пыльцой сложноцветных растений, полынью, лебедой...

— То есть если у человека аллергия на лебеду и полынь, то ему нельзя помидоры есть?

— Да, если есть аллергия на пыльцу лебеды, то ему нельзя есть помидоры, баклажаны и другие пасленовые.

— Как это можно лечить? Может быть, проще в период цветения каких-то растений просто уехать в регион, где этого нет?

— Уехать всегда хорошо. И детей увезти, и самому уехать. Потому что мы, когда пациента берем, тоже извлекаем его из той обстановки, которая на него так пагубно воздействует. И, конечно, для него это прекрасно. У него сразу снижается потребность в антигистаминной терапии. У него все проявления минимизируются. Только надо ехать в то место, где этих растений нет.

— Сейчас продается японское средство "Нанокло". Пишут, что оно в радиусе метра прямо убивает аллергены и бактерии. Это возможно?

— Оно не может убить аллергены. Это ерунда. Бактерии — не знаю, не буду об этом говорить. Микробы и вирусы — быть может. А аллергены нет, никак оно их не убьет. Белок везде, он растворен в воздухе. Он есть. Это невозможно. Его нельзя убить или осадить. Его можно только сварить, если он находится в пищевом продукте. Он денатурирует при температуре сто градусов.

А из воздуха его извлечь нельзя. Можно пыльцу из воздуха извлечь с помощью очистителей воздуха. Посадить ее с помощью увлажнителей воздуха. Поэтому аллергикам, у которых пыльцевая аллергия, всегда говорят о том, что нужно натянуть сетки на окна, стараться не открывать окна, пользоваться только кондиционерами в период цветения.

— А антиаллергенные спреи, например, "Назаваль"?

— Я не знаю, помогут ли они, потому что они не устраняют никакие аллергены ниоткуда.

— Они покрывают слизистую носа какой-то пленкой.

— Возможно, так будут меньше всасываться аллергены. Это возможно. Но точно, что это не панацея. Если у человека есть пыльцевая аллергия, то для него просто есть закон: придя домой, снять с себя все, в чем ты был на улице, принять душ и обязательно вымыть голову, непременно прополоскать нос, горло, закрыть все окна. Спать такие люди должны только на синтепоновых подушках под синтепоновыми одеялами, ковры иметь синтетические, ни в коем случае не из натуральной шерсти.

Продолжение следует...

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев