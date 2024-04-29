Секреты ухода за зоной декольте: избегайте основных ошибок для молодой и упругой кожи

Какие типичные ошибки совершаются при уходе за областью декольте

1:55 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Зона декольте представляет собой одну из основных проблемных областей для женщин. Это обусловлено несколькими причинами: во-первых, кожа в этой зоне довольно тонкая и лишена большого количества подкожной клетчатки и сальных желез. В связи с практически полным отсутствием ухода за этой областью, так как многие женщины часто "забывают" наносить крем на эту зону, когда, например, заботятся о своем лице, кожа в области декольте подвержена преждевременному старению.

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В летний период, когда мы предпочитаем носить открытую одежду и не всегда используем солнцезащитные средства, зона декольте особенно подвержена воздействию солнечных лучей, что ухудшает ее состояние. Давайте рассмотрим факторы, которые повышают риск потери упругости кожи в области декольте.

Недостаточное очищение: частая ошибка в уходе за собой — игнорирование очищения зоны декольте. Не забывайте очищать эту область, используя гель для лица или пенку, а также делать мягкий пилинг. Недостаточное увлажнение: многие не уделяют должного внимания увлажнению зоны декольте, хотя сальные железы в этой зоне могут быть недостаточны для поддержания уровня увлажнения кожи. Отсутствие защиты от солнца: зона декольте подвержена воздействию ультрафиолетовых лучей, что может привести к преждевременному старению кожи и появлению пигментных пятен. Регулярное использование солнцезащитных средств необходимо для защиты этой области. Использование агрессивных продуктов: применение слишком агрессивных средств для скрабирования кожи в душе может привести к раздражению и сухости кожи в зоне декольте, что способствует появлению морщин. Выбирайте мягкие продукты, подходящие для ухода за кожей в этой области.