Следующий президент России покончит с неолиберализмом

"Левада-центр" увидел стремление россиян к политическим переменам, но они не сулят либералам ничего приятного. Россияне выберут президента, который покончит с неолиберализмом.

Россияне не любят неолиберальные идеи

Согласно опросу, который провел "Левада-центр", доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59%. Но россияне не хотят неолиберальных реформ, а хотят усиления роли государства. И ждут прихода соответствующего лидера.

Данные опроса привела газета "Ведомости". Об усилении роли государства заявили 75% опрошенных, против 18% из тех, кто выступает за дерегулирование экономики. Между тем с 25 до 16% снизилась доля респондентов, считающих, что Владимир Путин способен предложить привлекательный план преобразований, лидер ЛДПР Владимир Жириновский набрал 9%, лидер КПРФ Геннадий Зюганов — 5%, Алексей Навальный и министр обороны Сергей Шойгу — по 3%.

Социологи в "Ведомостях" сокрушаются, что люди хотят политических перемен, но не готовы за них платить. Это типичная неолиберальная парадигма о том, что сначала надо потерпеть, а потом вы станете жить лучше и веселее. Но от "шоковых" реформ россияне натерпелись в 90-е годы и получили генетический иммунитет к подобного рода идеям.

Кто он — следующий презид﻿ент России?

Большинство россиян не видит новых идей и лиц, способных переформатировать систему, сокрушается в "Ведомостях" социолог "Левада-центра" Денис Волков. "Нужны новые люди, а какие — непонятно", — говорит он. Почему же непонятно? Россиян беспокоит бедность, рост цен, коррупция, поэтому очевидно, что люди хотят видеть во главе государства человека, который не будет дальше проводить реформы по типу прошедшей пенсионной и повышать налоги, а введет прогрессивное налогообложение, позаботится о бедных, проведет деприватизацию стратегических отраслей, обобщит и внедрит положительный мировой опыт левого разворота экономики, который неолибералы называют "популизмом".

Следующий лидер России должен четко себе представлять, как поддержать внутреннего производителя для организации новых рабочих мест. Например, сегодня кредиты под производство в России получают только высокорентабельные предприятия, в то время как на санацию проворовавшихся банков ЦБ тратит триллионы рублей.

"Популизм" — это выход из неолиберализма

А вот "популист" Теодор Рузвельт со своим "Новым курсом" увеличил роль государства в экономике, в том числе в банковском секторе. В результате по итогам 1939-го года экономика выросла на 8%, и это с падения в 1932 году на 12%.

Другой "популист" в Боливии — Эво Моралес сделал ставку на сокращение бедности адресным путем (не субсидированием производства товаров, как в Венесуэле). Миллионы боливийцев получают денежные пособия — в первую очередь это касается стариков, беременных женщин и малообеспеченных семей с детьми. В результате бедность в стране сократилась с 60% в 2006 году до 35% в 2017-м. Моралес также в десятки раз увеличил государственные расходы на базовую инфраструктуру. На школы, больницы, электростанции, электрификацию и ирригацию в 2005 году было потрачено 629 млн долларов, а в 2018 году — уже 6,5 млрд долларов. Сегодня эти стройки создают прямые рабочие места, а завтра изменят экономику страны.

А вот в Португалии вместо неолиберального "затягивания поясов" было решено увеличить социальные затраты на пособия по бедности, льготникам снизили коммунальные тарифы, увеличили пенсии, перестали задерживать выплаты зарплат. В результате экономическая активность заметно увеличилась. В 2018 году рост португальской экономики составил 2,1% против общеевропейского роста в 1,9%. Сегодня по этому пути идет Италия.

Неолибералов надо убирать из правительства России

В России национальные проекты объявлены драйвером экономического развития. Казалось бы — отлично — идем по пути Рузвельта. Но их исполнение по итогам этого года будет провальным, как сообщает телеграм-канал "Майский Указ". Это касается и кассового исполнения, и подготовки нормативных актов, и реализации мероприятий. А между тем глава профильного ведомства — Минэкономразвития Максим Орешкин опять призывает нас жертвовать настоящим ради светлого будущего. "Это осознанная политика — жертвовать настоящим, чтобы ВВП рос", — сказал министр.

В этом плане в Китае никто никогда не заставлял нынешнее поколение надрываться во имя мифического будущего, которое в таком случае может и не наступить. Там вообще не станут говорить о светлом будущем. Но задача достигнуть уровня "сяокан" — среднего уровня зажиточности по мировым стандартам — поставлена. И это решение выполняется. Прежде всего, налоговыми льготами малому и среднему бизнесу и руководящей ролью государства в инфраструктурных проектах и банковском секторе.

Значит, можно делать ради людей и делается, но почему же не в России? Ответ простой — у власти находятся неолибералы. Не будут же они себя своими руками уничтожать. Значит, их надо убирать из власти.

Мнение эксперта

Как сказал "Правде.Ру" экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, Россия ждет прихода левых консерваторов, так как все силы государства уже более 15 лет брошены именно на то, чтобы не допустить реализации ценностей социальной справедливости.

По словам экономиста, на левом фланге сегодня нет левых консерваторов, а присутствует "пожилой пенсионер Зюганов, который как динозавр блокирует все", а с другой стороны — "левые боевики, которые люди очень хорошие, но, во-первых, не умные, во-вторых, не симпатичные, и уровень вменяемости у них катастрофически низок".

"Но нужный лидер будет, так как потребность рождает функцию. У нас очень эффективная система безопасности, она очень хорошо изучила опыты всех революций. Она старается этих лидеров купировать и ликвидировать заранее. Но, я думаю, что она уже приближается к тому моменту, когда сама видит безнадежность и полное отсутствие перспектив, тогда она сама будет порождать этих лидеров", — отметил эксперт.

По его словам, Навальный — это была просто репетиция с либеральной стороны. Это было "совместное предприятие" с американцами. А следующий проект возглавят левые консерваторы, и это будет уже вполне адекватный проект, сделал вывод Михаил Делягин.

Читайте по теме: Эквадор говорит неолиберализму: "Прощай"

Аргентина проголосовала за уход неолибералов из власти

В Чили умирали за справедливость к пенсионерам