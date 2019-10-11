Эквадор говорит неолиберализму: "Прощай"

Эквадор является еще одним примером неспособности неолиберализма обеспечить политическую, социальную и экономическую стабильность.

Сдаться МВФ -это поддержать богатых, а не бедных

В пятницу в Эквадоре запланированы новые народные демонстрации в рамках протеста против экономических мер проводимых правительством неолибералов. Акции протеста начались 3 октября под руководством Конфедерации коренных народов Эквадора (CONAIE) и профсоюзной организации "Объединенный рабочий фронт" (FUT). Причина — двукратное повышение цен на бензин и дизельное топливо, а также налоговые и трудовые реформы, которые ведут к обнищанию населения.

Повышение цен на топливо с 1 октября сразу привело к росту цен на продукты питания и повысило стоимость проезда в общественном транспорте. Так называемый "трудовой пакет" включает в себя сокращение занятых в бюджетных секторах, снижение зарплат по трудовым временным договорам на 20%, сокращение периода отпусков для работников госсектора с 30 до 15 дней. При этом снижаются налоги для крупного бизнеса. Меры, введенные президентским указом, продиктованы Международным валютным фондом (МВФ) и являются условием предоставления Эквадору кредита в $10 млрд.

Протестующие требуют от президента Ленина Морено отменить реформы, а также прекратить репрессии полиции, в результате которых погибли, по меньшей мере, пять человек и многие получили ранения.

Морено потерял легитимность

Надо отметить, что Эквадор при экс-президенте Рафаэле Корреа (2007 — 2017 гг.) в экономике проводил социальную политику, субсидировал через перераспределение нефтяных доходов продажу населению топлива по низким ценам, выплачивал пособия по бедности, было бесплатным образование и здравоохранение. Однако после прихода к власти Морено, (по конституции Корреа уже не мог идти на третий мандат) правительство стало проводить неолиберальные реформы под руководством МВФ (хотя в избирательной программе они заявлены не были), а во внешней политике отошло от антиамериканского курса (группа ALBA) и поддержала самозванца Хуана Гуайдо в Венесуэле.

Когда же реформы не принесли ожидаемого роста экономики, Морено скатился к аргументации своих неудач полученным им "тяжелым наследием" от Корреа, в то время как людям это совсем не интересно, избрали — действуй. В итоге президент потерял легитимность и стал заложником интересов тех, кто им управляет.

8 октября протестующие захватили здание Национального собрания Эквадора, 9 октября — три нефтяных объекта, остановив их работу, была блокирована работа транспорта и такси. Морено и правительство покинули Кито и переехали в Гуаякиль. Это, конечно, не способствовало усмирению протеста. Морено, как водится, сразу нашел след Николаса Мадуро в событиях, что он якобы солидаризировался с бывшим президентом Эквадора Рафаэлем Корреа, чтобы вернуть того во власть.

Экспорт нефти — это основная статья доходов Эквадора, он идет, в основном, в США, поэтому Морено сразу согласился на переговоры с протестующими при посредничестве представительства ООН, но руководство FUT, по словам агентства EFE, отвергает диалог.

Латинская Америка делает левый разворт

Сейчас трудно сказать, чем завершится противостояние. Протестующие перекрыли дороги, на смену экономическим лозунгам пришли политические требования отставки правительства и президента. Конституция страны предусматривает проведение выборов в условиях народных волнений и даже устанавливает соответствующие процедуры: все органы власти распускаяются и назначаются выборы.

Эти события в Эквадоре происходят на фоне предстоящего возврата к власти перонистов в Аргентине, в Бразилии Жаир Болсонару также проводит либеральные реформы, он не популярен в народе и не имеет поддержки в парламенте. Все это говорит о том, что проамериканский неолиберальный курс, с приватизацией государственной собственности в пользу американских компаний в обмен на кредиты МВФ, не приводит к экономическому росту и благосостоянию. Намечается левый разворот в Латинской Америке, и он выгоден России.

Справка: Конфедерация коренных народов Эквадора (CONAIE), созданная в 1986 году заставила уйти в отставку 51-го президента Эквадора Хамиля Мауада в 2000 году, и 52-го — Лусио Гутьерреса — в 2005-м. 8 октября CONAIE объявила о Великой национальной мобилизации (Gran Movilización Nacional) на "священных территориях" индейских резерваций и разрыве диалога с правительством. Рафаэль Корреа, проживающий в Бельгии, призвал эквадорцев к досрочным выборам, отрицая свою причастность к протестам.

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