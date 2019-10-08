Президент и премьер Эквадора покинули столицу из-за массовых протестов

Президент Эквадора Ленин Морено принял решение покинуть столицу страны город Кито, где проходят масштабные акции протеста. Перед отъездом он издал указ, в котором перенес правительство из столицы на побережье Тихого океана в город Гуаякиль. Недовольство местных жителей связано с повышением цен на бензин.

Морено заявил, что не потерпит массовых беспорядков и не собирается изменять свое решение по поводу отмены топливных субсидий на дизельное топливо и бензин. По мнению эквадорского лидера, акции протеста поддерживаются его политическими оппонентами под руководством экс-президента страны Рафаэля Корреа. Морено обвиняет его в попытках организовать государственный переворот.

Указ Ленина Морено об отмене субсидий на топливо действует в стране с 3 октября. За это время стоимость бензина и дизельного топлива увеличилась на 123%. Из-за массовых демонстраций президент Эквадора ввел в стране чрезвычайное положение.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о требованиях эквадорской оппозиции выступала против избрания Ленина Морено президентом Морено.

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