Аргентина выйдет из проамериканской группы "Лима" по свержению Мадуро

Вероятный будущий президент Аргентины Альберто Фернандес собирается покинуть проамериканскую группу "Лима", которая создана для того, чтобы провести в Венесуэле государственный переворот.

Об этом пишет Infobae. com. Фернандес идет на выборы 27 октября в тандеме с экс-президентом Кристиной Фернандес де Киршнер, которая будет вице-президентом в новом правительстве. Перонист Фернандес победил на промежуточных выборах нынешнего президента либерала Маурисио Макри c превосходством в 15 пунктов, его рейтинги за две недели до выборов остаются высокими.

Фернандес поставил под сомнение дипломатическую позицию группы "Лима", которая по его мнению, выполняет геополитические решения Белого дома. Он склоняется к стратегии, принятой Уругваем и Мексикой, которые имеют принципиальные различия с повесткой дня, предложенной администрацией Дональда Трампа по насильственному смещению президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Табаре Васкес и Андрес Мануэль Лопес Обрадор считают, что необходимо договориться с Мадуро и оппозицией о демократическом разрешении конфликта, эта точка зрения разделяется Владимиром Путиным, Си Цзиньпином и кубинским лидером Мигелем Диасом Канелем.

"Позиция Мексики и Уругвая по вопросу Венесуэлы является правильной позицией для решения проблемы, которую мы все видим. Аргентина должна быть частью стран, которые хотят помочь венесуэльцам найти выход. Нахождение в группе "Лима" противоречит этому", — сказал Фернандес во время пресс-конференции после встречи с кандидатом в президенты Уругвая от "Широкого фронта" Даниэлем Мартинесом.

Напомним, что 23 сентября, Аргентина вместе с Соединенными Штатами и другими странами региональной группы "Лима" (14 государств Латинской Америки) поддержала созыв Консультативного органа Межамериканского договора о взаимной помощи (ТИАР), который предполагает возможность военной интервенции на континенте против " вооруженного нападения любого государства на американскую страну". Все это происходит в разгар кризиса в Эквадоре, где президент Ленин Морено обвинил Мадуро и экс-президента Эквадора Рафаэля Корреа в том, что они совершили государственный переворот.

Как сообщала "Правда.Ру" правительство Кристины де Киршнер до 2015 года проводило внешнюю политику, направленную на сотрудничество с Россией и поддержало ее по крымскому вопросу. С приходом к власти Маурисио Макри в Аргентине и Жаира Болсонару в Бразилии, американские позиции в регионе резко усилились. Однако, похоже, левые отыгрывают свои позиции после неудачных экономических реформ неолибералов, и это означает конец изоляции Николаса Мадуро и возможности маневра для России.

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