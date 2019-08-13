Аргентина проголосовала за уход неолибералов из власти

Президент Аргентины Маурисио Макри проиграл праймериз главному кандидату от оппозиции Альберто Фернандесу. В условиях экономического спада, роста безработицы и падения курса песо избиратели проголосовали за возвращение киршнеризма.

Триумф перонистов

В Аргентине в воскресение состоялись обязательные для населения первичные выборы, которые определяли расклад сил к президентским выборам 27 октября. Процесс праймериз в Аргентине определяет список кандидатов, которые примут участие в выборах — надо набрать не менее 1,5 % голосов, и их рейтинг.

По итогам опроса 11 августа тандем Альберто Фернандес и Кристина Фернандес де Киршнер, которая идет как вице-президент, получил 47,1% голосов. Нынешний президент, Маурисио Макри, член коалиции "Вместе ради перемен", получил 32,48%. На третьей позиции идет бывший министр Роберто Лаванья из "Федерального консенсуса" с 8,41%.

Киршнеристы победили во многих регионах, в том числе в аграрных, которые на прошлых выборах, в основном, были сторонниками Макри, а так же в провинции Буэнос-Айрес, распределение голосов в которой считается решающей для всей страны.

Согласно правилам, победитель в первом туре должен набрать более 45% голосов или более 40% и иметь разрыв со вторым номером в 10 процентных пунктов. То есть, если бы выборы состоялись в прошедшее воскресенье, то Макри бы проиграл.

Почему Макри проиграл?

Его непопулярность связана с тем, что он не выполнил того, что обещал, а именно не снизил инфляцию, не привлек инвестиции, не сократил дефицит бюджета. Вместо этого он провел непопулярную пенсионную реформу, убрал многие социальные льготы, залез в долги к МВФ (57,1 млрд. долл. США), повысил цены на энергоносители и топливо и налоги. Это вылилось в рост бедности, снижение потребления, закрытие малых и средних предприятий. В апреле президент Аргентины объявил о мерах, противоречащих либеральной программе его правительства, включая замораживание цен на 60 потребительских товаров.

"Наша победа показывает, что люди поддерживают перемены в стране, потому что мы живем не хорошо", — заявила Кристина после прймериз. Следующему президенту, по всей видимости — Фернандесу, придется столкнуться с растущей девальвацией национальной валюты по отношению к доллару и с инфляцией, на уровне 47,6% в 2018 году — самого высокого уровня за последние 27 лет.

"Победа Альберто Фернандеса-Кристины Киршнер в президентском превью — это свет в конце тоннеля для аргентинского народа и для Латинской Америки и огромная поддержка для всех, кто борется за демократию. Поощрение победы прогрессивных сил над неолиберализмом", — так отреагировала экс-президент Бразилии Дилма Руссеф на победу тандема Фернандес-Киршнер.

Что будет делать Фернандес для вывода страны из кризиса?

Фернандес был начальником штаба бывшего президента Нестора Киршнера с 2003 по 2007 год, и работал с Кристиной в течение ее первого года правления, осуществляя интервенционистскую политику, которую вел в то время перонизм. В первые годы экономика страны росла, но в период последнего мандата администрации Кристины, с 2011 по 2015 годы, в стране сформировался дефицит бюджета, были введены экспортные пошлины, контроль за вывозом валюты. Это было связано с падением цен на экспортныые товары Аргентины - мясо, сою и так далее.

В качестве меры по борьбе с инфляцией Фернандес предлогает ввести регулирование цен на энергоносители и топливо. Установление на них мировых цен во многом способствовало росту инфляции в последние годы. Макри пытался ее снизить с помощью высокой процентной ставки, которая в понедельник достигла 74%(!) годовых, что, конечно, совсем не радует инвесторов.

Фернандес заявил, что будет стремиться снизить ставку, чтобы стимулировать потребление и оживить экономику. Он также предложил отменить экспортные пошлины на продукцию промышленности, региональной экономики и IT технологий.

Рассматривается введение в действие правил, "ограничивающих спекулятивную деятельность капитала, чтобы снизить уровень уязвимости экономики". Речь идет также о контроле за вывозом капитала.

Одна из наиболее непопулярных мер Макри заключалась в сокращении субсидий на электроэнергию и транспорт, и этот шаг ударил по карманам аргентинцев. При Кристине расходы на субсидии составляли около 5 процентов от валового внутреннего продукта (ВВП), правительство поддерживало низкие цены на коммунальные услуги для поддержки покупательной способности населения. К концу года этот показатель составит едва 1,6%. Фернандес намерен вернуться к этим программам. Он также заявил, что пересмотрит программы сотрудничества с МВФ.

Напоминаем, что правительство Кристины де Киршнер проводило внешнюю политику, направленную на сотрудничество с Россией и поддержало ее по крымскому вопросу.

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