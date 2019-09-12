Внук Сальвадора Альенде оценил состояние демократии в Венесуэле

11 сентября исполнилось 46 лет со дня убийства президента Чили Сальвадора Альенде. Его внук высказался в защиту Николаса Мадуро.

Пабло Сепульведо Альенде заявил в интервью Radio con vos, что "Венесуэла — одна из самых ярких демократий в Латинской Америке". Относительно отчета, сделанного Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет, который якобы выявил нарушения прав человека, в том числе многочисленные "внесудебные казни и пытки, совершенные представителями государства", Пабло Альенде сказал, что эти цифры "сомненительны ", потому что они были " взяты у правозащитных НПО, которые исторически были оппозиционными и не беспристрастны".

"Могу заверить, что это не государственная политика. Нарушения прав человека распространены по всему миру. Это происходит потому, что полиция исторически репрессивна", — сказал он.

Что касается сложной экономической ситуации в стране, внук Альенде, проживающий в Венесуэле, отметил, что "до 2012 года ситуация была очень благоприятной". "Экономический кризис начался, когда цены на нефть упали, что оказало влияние на государственные доходы, а затем на все виды социальных программ. Началась экономическая война крупных торговцев, которые прячут товары, а затем контрабандой доставляют в Колумбию. Не вся в этом вина империи (США), но она решающая", — сказал Пабло Альенде.

"2016 год был самым тяжелым, потому что действительно был дефицит, не было продуктов. В настоящее время есть продукты, но совсем по другим ценам по отношению к зарплатам. Люди работают на двух работах, денежные переводы из-за границы играют важную роль", — добавил он.

Как сообщала "Правда.Ру", президент США Дональд Трамп заявил, что расходился со своим бывшим советником по нацбезопасности Джоном Болтоном по вопросу Венесуэлы. "Я расходился с Джоном Болтоном по Венесуэле. Я думаю, что он вышел за все рамки", — сказал Трамп, не приводя подробностей относительно сути разногласий.

США попытались привести к власти в Венесуэле своего ставленника Хуана Гуайдо, который объявил себя президентом страны. Вашингтон объявил Каракасу блокаду и создал международную коалицию противников в регионе, которая до сих пор вынашивает планы вооруженной интервенции. Однако эта политика не принесла успеха, благодаря поддержке Мадуро Россией, Китаем, Италией.

Фото: Пабло Альенде, соцсети

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