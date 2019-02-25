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Автор Любовь Степушова

Венесуэльцы решили защищать социализм

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В минувшие выходные стало ясно, что венесуэльский народ настроен защищать Боливарианскую революцию, несмотря на серьезный социально-экономический кризис и ошибки нынешних властей.

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Неудавшаяся провокация

Идея США была создать несколько пунктов сбора "гуманитарной помощи" на границе с Венесуэлой, чтобы через них начать вторжение в эту страну в случае "эскалации насилия". 23 февраля в приграничном колумбийском городе Какуте был организован митинг-концерт с участием 500 тысяч зрителей (30 тысяч, по данным европейских журналистов), где присутствовали иностранные артисты, политики, пресса.

Первые "сакральные жертвы" должны были вызвать протесты среди присутствующих и оказать моральное давление на венесуэльских военных. Венесуэльская разведка предупреждала о возможности задействования иностранных снайперов, которые располагались на высокогорье близ пограничного моста "Ла Тендита" и концертной площадки. Снайперы должны были стрелять в "добровольцев", призывающих к пересечению границы. Такие технологии отлично сработали на Украине.

Однако решительное противодействие не только армии, но и отрядов самообороны Венесуэлы предупредили трагическое развитие событий. Американская "гуманитарная помощь" не смогла попасть 23 февраля в Венесуэлу. Гуайдо, который предварительно перебрался в Колумбию, вместо триумфа в Каракасе,  довольствоваться фото с союзниками в Кукуте. Вернется ли он в Венесуэлу или объявит себя президентом в изгнании? Можно ли ожидать военной интервенции или США ограничатся новыми санкциями?

Дни Мадуро сочтены?

Решение о дальнейших действиях должна принять в понедельник в Боготе в Боготе "Группа Лимы" (14 стран Латинской Америки) и США с участием вице-президента Соединенных Штатов Майка Пенса.

Как сообщил в Твиттере посол Гуайдо в "Группе Лимы" Хулио Борхес," мы собираемся требовать эскалацию дипломатических, политических и силовых мер против режима ".

Со своей стороны Майкл Пенс в интервью CNN заметил, что "дни Мадуро сочтены. Все варианты на столе. Мы собираемся сделать то, что необходимо для того, чтобы демократия восторжествовала и у народа Венесуэлы было светлое будущее. Будет больше санкций, которые могут быть применены, больше гуманитарной помощи, которую, я думаю, мы можем предложить ", — сказал Майкл Пенс в интервью CNN.

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаза заявил в воскресение, что Помпео "отчаянно" ищет "предлог для войны". По его словам, люди, отвечающие за пожар грузовиков с гуманитарной помощью на границе, были агентами ЦРУ.

Американцы теперь будут проводить консультации на тему, можно ли сформировать коалицию, которое войдет в Венесуэлу, аналогично тому, что было сделано в Гаити в 1994 году. Но 2019 год — это не 1994, и Венесуэла — не Гаити (протесты в которой, кстати, никого сегодня не интересуют). У Вашингтона есть ряд проблем: первая — единство, продемонстрированное венесуэльскими военными, народным ополчением и чавистами. Чавизм — это сильная идеология, которая за 20 лет воспитала преданную Уго Чавесу молодежь.

Второе — есть признание колумбийского президента Ивана Дуке Дональду Трампу в телефонном разговоре о том, что колумбийские военные не хотят участвовать в конфликте с Венесуэлой. Аналогичное давление оказывают на президента Жаира Болсонару бразильский военные. Последний находится под давлением левых сил, вряд ли ему нужна непопулярная война, которая отберет ресурсы, необходимые для вывода экономики из рецессии.

Третье, союзники расколоты — и европейцы, и латиноамериканцы, а в СБ ООН Россия и Китай заблокирует любое применение силы.

Время работает на Каракас

"Наивно думать, что Соединенные Штаты хотят восстановить демократию в Венесуэле", — заявил бывший министр иностранных дел Бразилии Селсу Аморим. "Политические изменения должны происходить через диалог, а не через односторонние жесты, в значительной степени вдохновленные внешними интересами, мотивированными геостратегическими интересами. Нельзя забывать, что Венесуэла обладает самым большим доказанным запасом нефти в мире", — предупредил он."Бразилия не может принять участие в проекте "смена режима ", спонсируемого крупнейшей сверхдержавой и основанного "на переиздании Доктрины Монро", — добавил Аморим.

Развязанная Трампом кампания давления на Венесуэлу, не имеет ничего общего с заботой о людях, это преднамеренная попытка уничтожить суверенное государство, чтобы монополизировать коммерческие поставки нефти. Гуайдо уже заявил о приватизации PDVSA. Если бы Трамп заботился о людях, он не блокировал бы венесуэльские счета, на которых накапливается экспортная выручка, идущая на закупку предметов первой необходимости и продовольствия.

Вероятно, США ограничатся санкциями, венесуэльскую уже нефть запретили покупать под угрозой вторичных санкций, но, по сообщениям венесуэльской прессы, Индия удвоит ее поставки. Кроме того санкции подняли цену на нефть, это выгодно для Каракаса торгующего с Россией и Китаем в счет погашения долга. Каракас теперь рассчитывается за нефть в юанях, а счета PDVSA перевела в российские банки. На Караскас работает время, так было и в Сирии.

Справка

"Группа Лимы" была создана в перуанской столице Лима в августе 2017 года с целью дискредитации легитимого правительства Николаса Мадуро и состоит из 14 стран: Аргентина, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Мексика, Панама, Парагвай, Перу, Гайана и Сент-Люсия. Однако представители Мексики в последних заседаниях не участвовали.

Доктрина Монро была выработана в 19 веке "для предотврашения вмешательства европейских держав во внутренние дела стран Западного полушария". В 20 веке применена против правительства Никарагуа в 1909 году с последующей военной оккупации страны в 1912 году, убийством Сандино и созданием династии Сомосы в период с 1934 по 1979 год. В целом около семнадцати президентов США поддержали последовательные свержения: президента Венесуэлы Ромуло Гальегоса в 1948 году; президента Гватемалы Якобо Арбенса в 1954 году; президента Доминиканской Республики Хуана Боша в 1963 году с последующей военной оккупацией в 1965 году; президента Бразилии Жоао Гуларта в 1964 году, с созданием военной диктатуры, которая правила до 1985 года; президента Боливии Хуана Хосе Торреса в 1971 году; президента Чили Сальвадора Альенде в 1973 году, с установлением военной диктатуры, которая правила до 1990 года; президента Аргентины Изабель Перон в 1976 году, с установлением военной диктатуры, которая правила до 1983 года; президента Гренады Мориса Бишопа в 1983 году; президента Уго Чавеса из Венесуэлы в 2002 году (неудавшийся переворот); президента Мануэля Селайи в Гондурасе в 2009 году; президента Фернандо Луго в Парагвае, в 2012 году; президента Дилмы Руссеф в 2016 году из Бразилии и других.

Фото: TeleSUR

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Темы чавизм Венесуэла доктрина Монро гуманитарная помощь интервенция в Венесуэлу
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