Венесуэла стягивает военных к границе с Колумбией

Командование вооруженных сил Венесуэлы перебрасывает армейские части на границу с Колумбией по приказу действующего президента республики Николаса Мадуро. Об этом сообщается на официальной странице военного ведомства в Twitter.

Указывается, что дополнительные военные формирования направлены на венесуэло-колумбийскую границу для "защиты мира и выполнения приказа о закрытии границы".

Эксперты связывают усиление пограничных позиций с заявлениями венесуэльской оппозиции о намерении любой ценой начать поставки в страну американских гуманитарных грузов. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо также прибыл на границу с Колумбией, сообщает агентство "РБК"

Официальные власти Венесуэлы отказываются принимать гуманитарную помощь, которая на данный момент размещена в приграничных районах Бразилии и Колумбии.

По данным Reuters, ситуация на границе складывается крайне напряженной, сторонники оппозиции предприняли уже несколько попыток прорыва на территорию Венесуэлы, но были остановлены пограничниками, применившими слезоточивый газ против нарушителей. Также сообщается о четырех офицерах Вооруженных сил Венесуэлы, сдавшихся колумбийским властям.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Венесуэла перекрыла три моста, соединяющих страну с Колумбией из-за "серьезных и незаконных угроз" со стороны колумбийских властей. В четверг, 21 февраля, по приказу Николаса Мадуро была закрыта граница с Бразилией.

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