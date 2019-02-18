СМИ: США готовы ко вторжению в Венесуэлу

Началом военного вторжения Соединенных Штатов в Венесуэлу под предлогом предотвращения гуманитарной катастрофы и обеспечения безопасности поставкам могут послужить провокации колумбийских военных на венесуэльско-колумбийской границе 23 февраля. Об этом сообщает информационный портал газеты "Известия" со ссылкой на слова эксперта Российского института стратегических исследований Игоря Пшеничникова.

По словам эксперта, ставка США на отставку действующего президента республики Николаса Мадуро путем санкций и международного давления провалилась. Теперь американские власти готовы перейти к реализации силового сценария смещения законного лидера Венесуэлы. Предлогом для начала открытого вооруженного противостояния окажется гуманитарный кризис, который "стал стержневым смыслом антивенесуэльской риторики Вашингтона", уточняется в статье. Прямое военное вмешательство американских военных будет скрыто под маской "обеспечения защиты доставкам гуманитарной помощи" на территорию Венесуэлы.

Уточняется, что лидер оппозиции Хуан Гуайдо уже назвал дату начала широких американских поставок - 23 февраля. На данный момент момент военные Венесуэлы перекрыли границу страны с Колумбией и не пропускают в страну грузовики с гуманитарной помощью из США. Поэтому сейчас вся гуманитарная помощь скапливается в колумбийском приграничном городе Кукута.

Сценарий будущего вторжения подготавливается настолько открыто, что в среду, 13 февраля, колумбийский президент Иван Дуке прилетел на встречу с Дональдом Трампом, в ходе которой оба лидера заявили о необходимости избавить Венесуэлу от диктатуры Мадуро. Иван Дуке не скрывал своей уверенности и рассказал журналистам о том, что "дни режима Мадуро сочтены" и запрет на доставку является "преступлением против человечности", за которое последует наказание. Газеты Колумбии назвали 23 февраля - "часом икс" для разрешения венесуэльского кризиса.

Ранее, "Правда.Ру" писала о том, что президент США Дональд Трамп принял принципиальное решение о свержении президента Венесуэлы Николаса Мадуро путем применения силы. В ответ Николас Мадуро пообещал защитить страну от вторжения и создать "тысячи отрядов народного ополчения".

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