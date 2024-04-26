Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бывший топ-менеджер Tesla продал акции на сумму более 180 миллионов долларов
Турагент рассказал, как выбрать самое лучшее место в самолете
Ветеринары назвали запретные для собак продукты
Эксперт Филиппов: счастье в повседневности и общение продлевают жизнь
Актрисы, которые ушли в монастырь
Говорим о температуре для здоровой рассады
Секреты молодости: привычки, которые замедляют старение по советам дерматолога
Жасмин потерпела финансовые убытки в своем продюсерском центре
В день можно пить чёрного чая не больше 3 чашек в день
Тренировки, которые безопасно можно выполнять на втором триместре беременности

Безопасные тренировки на втором триместре беременности

2:45
Спорт

Во втором триместре беременности ваш ребенок становится крупнее, а значит, возрастает риск получения травм во время упражнений. Если у вас нормальное течение беременности и вы проконсультировались со своим врачом о том, что можно тренироваться 3-5 раз в неделю, вы можете использовать комбинацию силовых тренировок и кардиотренировок продолжительностью до 30 минут каждый день согласно рекомендациям Американского колледжа акушерства и гинекологии 2020 года.

Безопасные тренировки на втором триместре беременности
Фото: unsplash.com by Camila Cordeiro is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Вместо того чтобы уклоняться от упражнений в этот ответственный период, лучше знать, какие тренировки самые безопасные и полезные. Также важно знать несколько советов по безопасным упражнениям, чтобы защитить себя и своего ребенка.

Преимущества упражнений во время беременности:

  • Вы будете меньше набирать вес.
  • Вы уменьшите боль в пояснице.
  • Ваше настроение улучшится.
  • Снижение риска осложнений во время родов.
  • Лучшее восстановление после родов.

Тренировки для беременных, которые стоит попробовать во втором триместре.

Ходьба.

Ходьба — один из лучших способов оставаться активной во время беременности, потому что она не оказывает негативного воздействия и ее можно выполнять где угодно.

Модифицированная йога.

Йога — отличное упражнение во время беременности, потому что оно малоэффективно и содержит расслабляющие компоненты. Это также помогает улучшить гибкость, которая необходима для поддержания равновесия во время беременности.

Плавание и аквааэробика.

Тренировки в воде облегчают работу суставов, обеспечивая при этом адекватную нагрузку для молодых мам после родов.

Велотренажер.

Езда на стационарном велосипеде обеспечивает дополнительную поддержку и равновесие при минимальном воздействии на суставы.

Силовые тренировки.

Физическими упражнениями во время беременности лучше всего заниматься в умеренных количествах, поэтому избегайте высокоинтенсивных тренировок, таких как кикбоксинг или бег, потому что они тяжело воздействуют на ваше тело и могут слишком сильно увеличить частоту сердечных сокращений. А вот, чем можно заниматься:

  • Скручивания и жим для бицепсов и плеч.
  • Наклоны над ширинкой для придания формы плечам и спине.
  • Поза на стуле для укрепления ног.
  • Планки для укрепления позвоночника.
  • Поза Супермена для укрепления спины.
  • Упражнения для подтягивания спины и рук в один ряд.
  • Отжимания на трицепс для укрепления трицепса и грудной клетки.
Обсудить
Популярное
Друзья помогли Дмитрию Колдуну покинуть Россию

Коллеги артиста пришли ему на помощь.

Дмитрий Колдун улетел из Москвы в Минск ради дочери
Вера Брежнева опубликовала фото без макияжа и наткнулась на критику
"Имеем то, что имеем": постаревшая после развода Вера Брежнева показала лицо без косметики и фильтров
Шоумен Гоген Солнцев рассекретил имя новорождённого сына: "Так похож ты на меня"
Китайский метод выращивания лука: особенности и преимущества
До лучших времён. Россия будет зеркально отвечать на кражу активов Дмитрий Плотников Догнать и перегнать США: Турция создаёт аналог американского F-35 Андрей Николаев Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Сергей Безруков объяснил, почему не хочет сниматься в продолжении сериала "Бригада"
Самые сложные упражнения с гирями, которые помогут вам сделать рельефный пресс
Предупреждение для путешественников: ожидаемые пробки и ужесточенный контроль на мосту в Крыму
Предупреждение для путешественников: ожидаемые пробки и ужесточенный контроль на мосту в Крыму
Последние материалы
Безопасные тренировки на втором триместре беременности
Daimler Truck сталкивается с угрозой забастовки в США
Врач-инфекционист рассказал, как не заразиться малярией в Африке
Подсказки по уходу за кожей после пребывания на солнце — не забывайте об этом
Врач рассказал об опасном осложнении мочекаменной болезни
Страховщики вкладов и про себя самих не забыли: цена вопроса 364 млн. рублей
Ветеринары ответили, что делать, если кот начал есть комнатные растения
Жареная картошка приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям
Котлеты в духовке: не нужно стоять у плиты, следя, чтобы ничего не подгорело
Говорим о посадках на огороде
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников