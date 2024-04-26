Тренировки, которые безопасно можно выполнять на втором триместре беременности

Безопасные тренировки на втором триместре беременности

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Во втором триместре беременности ваш ребенок становится крупнее, а значит, возрастает риск получения травм во время упражнений. Если у вас нормальное течение беременности и вы проконсультировались со своим врачом о том, что можно тренироваться 3-5 раз в неделю, вы можете использовать комбинацию силовых тренировок и кардиотренировок продолжительностью до 30 минут каждый день согласно рекомендациям Американского колледжа акушерства и гинекологии 2020 года.

Фото: unsplash.com by Camila Cordeiro is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Вместо того чтобы уклоняться от упражнений в этот ответственный период, лучше знать, какие тренировки самые безопасные и полезные. Также важно знать несколько советов по безопасным упражнениям, чтобы защитить себя и своего ребенка.

Преимущества упражнений во время беременности:

Вы будете меньше набирать вес.

Вы уменьшите боль в пояснице.

Ваше настроение улучшится.

Снижение риска осложнений во время родов.

Лучшее восстановление после родов.

Тренировки для беременных, которые стоит попробовать во втором триместре.

Ходьба.

Ходьба — один из лучших способов оставаться активной во время беременности, потому что она не оказывает негативного воздействия и ее можно выполнять где угодно.

Модифицированная йога.

Йога — отличное упражнение во время беременности, потому что оно малоэффективно и содержит расслабляющие компоненты. Это также помогает улучшить гибкость, которая необходима для поддержания равновесия во время беременности.

Плавание и аквааэробика.

Тренировки в воде облегчают работу суставов, обеспечивая при этом адекватную нагрузку для молодых мам после родов.

Велотренажер.

Езда на стационарном велосипеде обеспечивает дополнительную поддержку и равновесие при минимальном воздействии на суставы.

Силовые тренировки.

Физическими упражнениями во время беременности лучше всего заниматься в умеренных количествах, поэтому избегайте высокоинтенсивных тренировок, таких как кикбоксинг или бег, потому что они тяжело воздействуют на ваше тело и могут слишком сильно увеличить частоту сердечных сокращений. А вот, чем можно заниматься: