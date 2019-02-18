"Мы накануне шухера?": власть призвала россиян снова поверить в рубль

Рубль сохранит свою стабильность в долгосрочной перспективе, он также постепенно укрепится в реальном выражении. Об этом в эфире федерального телеканала "Россия 1" рассказал глава Министерства экономического развития РФ Максим Орешкин. Снижение курса рубля в ближайшее время сохранится.

Министр подчеркнул, что россиянам следует хранить сбережения в национальной валюте, поскольку такие инвестиции принесут вкладчикам более существенный доход в сравнении с вкладами в другие валюты из-за "высокого уровня процентных ставок". Он также отметил, что деньги нужно хранить "именно в той валюте, в которой предполагается их тратить".

Согласно исследованию Visa, 34% россиян не имеют никаких сбережений, еще 21% жителей страны не ведут бюджет. Эксперты указали и на то, что более 60% граждан, имеющих банковские вклады, хранят свои сбережения в рублях.

По данным опроса, проведенного публичным каналом в Telegtam "НеДума", 42% опрошенных россиян ответило, что у них нет денег, а 39% считает, что "мы накануне шухера, надо срочно покупать валюту".

Ранее, "Правда.Ру" писала о том, что Эксперты из Deutsche Bank назвали рубль одной из трех самых недооцененных валют в мире. По заявлению экономистов немецкого банка, "справедливый курс" рубля должен быть на 15% выше текущего.

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