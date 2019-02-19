Венесуэла приготовила 15 тысяч снайперов против интервентов

Венесуэла приготовила 15 тысяч снайперов

23 февраля станет ключевым днем для наступления США на Венесуэлу. Не исключено военное вмешательство под предлогом доставки гуманитарной помощи "голодающим венесуэльцам". Помогут ли Боливарианской республике 15 тысяч снайперов?

Давление на чавистов нарастает

Путч, начавшийся 23 января, потерял импульс, надо принимать усилия по его активации, иначе Вашингтон с позором проиграет кампанию по легитимизации незаконной власти. В субботу тысячи путчистов выдвинутся к границе с Колумбией и Бразилией, чтобы получить скопившуюся там материальную помощь от Запада. Самопровозглашенный президент Хуана Гуайдо пообещал вывести эту помощь "любой ценой". Марионетка Вашингтона готовит демонстрации по всей стране, чтобы "сопровождать усилия добровольцев".

В понедельник пять депутатов от парламентской группы Европарламента — Европейской народной партии, пытались встретиться с Хуаном Гуайдо в Каракасе, но правительство Мадуро завернуло их домой, опасаясь провокаций. В понедельник вечером Дональд Трамп выступил перед венесуэльской диаспорой в Майами.

Президент США пригрозил военным в Венесуэле тяжелыми последствиями, если они продолжат поддерживать легитимного президента Николаса Мадуро. "Если они выберут этот путь, они не найдут убежища, не будет легкого выхода. Они потеряют все ", — сказал Трамп. И добавил, что предпочитает "мирный переход", но не исключает возможности использования военного варианта: "мы хотим мирной смены власти, но все варианты открыты".

Вашингтон готовится к военному вторжению в Венесуэлу. Так в период с 6 по 10 февраля 2019 года были совершены полеты военно-транспортных самолетов в Пуэрто-Рико, Доминиканскую Республику и на другие острова Карибского моря. ВМС США развернули группу авианосцев в Атлантическом океане и у побережья Флориды. Флот состоит из авианосца USS Abrahm Lincoln (CVN-72), ракетного крейсера и четырех эсминцев, а также фрегата ВМС Испании. Представитель Южного командования США (SOUTHCOM) адмирал Крейг Фоллер посетил Колумбию и Бразилию, где, очевидно, велись переговоры о совместных действиях в Венесуэле.

Венесуэла готовится к интервенции

Чависты готовятся к ответным мерам. Во время митинга в штате Мерида вице-президент Объединенной социалистической партии страны (PSUV) Диосдадо Кабельо призвал население 23 февраля выйти на улицы "в ответ на попытки спровоцировать военную интервенцию".

Спикер правящего Национального учредительного собрания (АNС) заметил, что национальный кризис в Венесуэле спровоцирован блокадой, организованной США. По словам Кабельо, только в Мериде правительство Венесуэлы поставляет 12 тысяч тонн продовольствия через местные комитеты по снабжению и производству (CLAP) для 6 миллионов человек, "в то время как оппозиция говорит, что собирается доставить 70 тонн продовольствия для 20 тысячам человек". Это предлог для интервенции, сказал Кабельо.

В свою очередь член ANC Педро Карреньо заявил в интервью Televen, что Колумбия потерпит "сокрушительное поражение", если она намерена вторгнуться в Венесуэлу. У колумбийских военных "нет ни сил, ни техники, ни людей, ни подготовки, ни силы духа", необходимых для "военных действий" против Венесуэлы.

Карреньо заметил, что венесуэльские военные подготовлены и имеют на вооружении "сложную систему ПЗРК "Игла", способную стрелять по целям на расстояниях более 2000 метров". Он также указал, что в Венесуэле насчитывается почти 15 000 снайперов в регулярной армиии и ополчении, численностью более 1,6 миллиона бойцов. "Знаете ли вы, что такое опытный снайпер с винтовкой Драгунова? Каждый патрон — пораженный враг", — добавил он.

Заметим, что военные в Латинской Америке — главная действующяя сила переворотов, но и гарантия стабильности. Как правило, это сплоченая каста людей, имеющая свое лобби в парламенте и правительстве и промышленные объекты в собственности. В Венесуэле — это люди воспитанные на идеологии чавизма, материально хорошо обеспеченные. Пока на сторону оппозиции перешли два высоких чина армии, но они не возглавляли боевые подразделения. 23 февраля покажет, насколько армия готова и дальше стоять за Мадуро и боливарианский социализм.

Фото: anticapitalistes.net

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