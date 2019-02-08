Венесуэла: без вмешательства США все в норме

В связи с ситуацией в Венесуэле накопилось очень много вопросов.

Пoчему Бoливарианская ревoлюция была неизбежна? Чтo представляла сoбoй Венесуэла раньше? Чтo изменилoсь в жизни венесуэльцев с прихoдoм Чавеса? Пoчему так велика нарoдная пoддержка ревoлюции? Есть ли сейчас там сoциализм?

Ктo сегoдня пoддерживает Мадурo, а ктo выступает прoтив негo и пoчему? Пoчему США с сатанинским упорством уничтoжают все неугодные им режимы? Oткуда Штаты вытащили Хуана Гуайдo и пoчему oн трусливo прячется в кoлумбийскoм пoсoльстве? Какoв расклад сил сейчас?

Пoчему за 20 лет американцам не удалoсь сменить прoгрессивный режим в Венесуэле, но ролучилось в Чили, Аргентине и Бразилии? Пoчему реальная ситуация разительнo oтличается oт телевизиoннoй?

Российский политик Дарья Митина развенчивает мнoжествo нелепых мифoв, кoтoрые с пoдачи США запущены в медийнoе прoстранствo в oтнoшении Венесуэлы.

— Сейчас это самая больная и самая горячая тема. Я думаю, что все те люди, которые высказываются на венесуэльскую тему сейчас, в принципе, 90 процентов из них, никогда в Венесуэле не были и мало что про нее знают. Тем не менее специалистов по Венесуэле, по Латинской Америке у нас сейчас с вами пруд пруди. И очень сложно разобраться в том, что там на самом деле происходит, очень сложно занять свою неангажированную, непредвзятую позицию.

Наверное, нет в мире второй такой мифологизированной и медийно оболганной страны, как Венесуэла. Разве что Корейская народная демократическая республика — Северная Корея, в которой, по уверениям американцев, живут люди с песьими головами, а страшный Ким Чен Ир кушает всех заживо, а кого не скушал, тех расстрелял из миномета. Вот примерно такого уровня байки, такого уровня мифология и у нас ходят с сайта на сайт, с телеканала на телеканал, из статьи в статью.

Все, что мы читаем про Венесуэлу, нужно делить не то, что на десять, а на пятьдесят или даже на сто. Вообще, весь медийный контекст вокруг венесуэльских событий, вокруг этой проблематики формируют средства массовой информации Соединенных Штатов и отчасти Колумбии — страны, с которой Венесуэла официально находится в состоянии войны.

Из европейских особенно стараются испанские средства массовой информации, а также британские и французские. Это страны, лидеры которых активно шаркают ножкой перед большим американским братом. В тот же день, когда кризис обострился, Соединенные Штаты устами своего президента Дональда Трампа объявили о поддержке самозванца Хуана Гуайдо.

И в этот же день в таком же ключе высказался Эммануэль Макрон, которому неплохо бы помолчать, потому что у него самого в стране происходят похожие события, если не сказать аналогичные, а то и более критичные. Высказался еще ряд европейских государств и Израиль. Естественно, куда конь с копытом, туда и рак с клешней — Украина что-то там провякала.

Но это и все. Примерно 20 государств поспешили засвидетельствовать свое почтение Соединенным Штатам. А остальные страны, которых по списку ООН около 250, так не считают. Достаточно скромный урожай собрал самозваный президент Хуан Гуайдо, о котором вообще никто ничего не знал.

О чем пишут в связи с Венесуэлой

В целом все то, что сейчас публикуется о Венесуэле, — с 90-процентной вероятностью неправда. Скорее всего, это перепечатки из каких-то американских изданий, к которым журналисты подходят некритически. Это какие-то перепевки. Внушают, что Венесуэла до Боливарианской революции, произошедшей в 1999 году, когда к власти пришел знаменитый коменданте Уго Чавес Фриас, была чуть ли не богатейшей страной латиноамериканского континента. Либерально настроенные "эксперты" пытаются нам доказать, что Венесуэла процветала, что чуть ли не обслуживала весь континент, а то и всю планету как нефтяная бензоколонка.

На самом деле Венесуэла долгие века была одной из беднейших стран Латинской Америки. Это была моноотраслевая страна: там выращивались кофе, какао-бобы, табак и делались сигары. Всё.

Страна стала заложником ситуации, потому что там очень специфические климатические условия. Восемьдесят процентов территорий Венесуэлы вообще непригодны для проживания: джунгли, сельва, предгорье либо горы. До конца XX столетия она оставалась страной второго, если не третьего сорта. Но потом колонизаторы нашли в Венесуэле нефть. Венесуэла опять продолжала быть моноотраслевой страной, только теперь она уже торговала нефтью.

Но это не та нефть, к которой мы привыкли. В основном это тяжелая нефть, которая даже не течет по трубам. Поэтому разработки правители отдавали в концессии разным другим странам. Есть распространенный миф, что, придя к власти, Уго Чавес якобы национализировал нефтяную отрасль. Произошла национализация — атрибут социализма, и с этого момента начались все беды и несчастья. Это абсолютная чушь.

На что пошли нефтяные доходы Венесуэлы

Нефтяная отрасль была национализирована еще за четверть века до этого диктатором Карлосом Пересом. Он даже пытался каким-то образом часть денег направить на социальные программы, но достаточно безуспешно. Такая ситуация сохранялась до конца XX столетия. Уго Чавес Фриас нефтяную отрасль не национализировал, а социализировал.

Он направил прибыли, направил те самые нефтяные доходы на социальные нужды населения. Отсюда появились многочисленные социальные программы, которые позволили миллионам венесуэльцев почувствовать себя людьми. Может быть, впервые миллионы людей попали на первый в своей жизни прием к врачу.

Венесуэла — страна очень поляризованная, там не сложилось как такового среднего класса. Есть очень небольшая прослойка богатых людей, все остальные — достаточно бедные или попросту совершенно обездоленные. Пауперизация Венесуэлы — это медицинский факт, против которого не попрешь.

И эти самые миллионы впервые при Чавесе получили доступ к социальным благам: к бесплатному здравоохранению, к бесплатному высшему образованию… Все бедняки воспользовались программой бесплатной стоматологической помощи. Все дети в Каракасе носят брекеты для исправления прикуса. И не только дети, даже некоторые министры.

Чавес привнес с приходом к власти: бесплатное образование, люди стали бесплатно поступать в университеты, что раньше было немыслимо. Высшее образование — это была привилегия для очень узкой касты людей. Миллионы людей переехали из баррио (картонных коробок) в многоквартирные дома. Очень много таких домов, квартиры в которых занимают самые бедные, которые раньше жили в баррио.

Именно на это и пошли нефтяные доходы.

Правда об индустриализации Венесуэлы

Очень часто упрекают Мадуро и Чавеса в том, что они не провели индустриализацию. Потому что моноотраслевая экономика делает Венесуэлу критически зависимой от внешнего рынка, импорта из других стран. И это действительно так. Это абсолютно так, это планида Венесуэлы на протяжении столетий.

К сожалению, ни Чавесу, ни Мадуро не удалось поправить ситуацию: индустриализация не была проведена, но она и не может быть быстро проведена в таких условиях. Тем не менее, конечно, определенный рост промышленного производства все-таки был.

И при Мадуро социальные программы даже расширяются и население Венесуэлы не сокращается, там высокая рождаемость и прирост населения. А наши так называемые "эксперты" рассказывают, что уже якобы три миллиона беженцев (каждый десятый) за какие-то считанные дни пересекли границу Колумбии. Это все, конечно, полный бред. Там и есть-то один мост с очень маленькой пропускной способностью.

Госсектор Венесуэлы

К сожалению, госсектор в Венесуэле остался достаточно небольшой, хотя увеличился более чем вдвое. Национализировано в Венесуэле около 15-20 процентов экономики. Это, прежде всего, государственная нефтяная компания PDVSA и вся инфраструктура, связанная с "нефтянкой".

А все логистические цепочки — транспорт, торговые сети, вся легкая промышленность, вся отрабатывающая промышленность — все это осталось в частных руках. Когда мы видим какие-то очереди за хлебом, допустим, это все управляемый дефицит.

По каким причинам и с какой целью СМИ Венесуэлы обманывают мир

У прослойки элиты, которая оказалась обиженной, реваншистские настроения, они хотят вернуть потерянное. И большая часть СМИ, которая с утра и до вечера поливают Чавеса и Мадуро, — их частные медиа. Есть всего один государственный телеканал и одна государственная газета. Все остальное — это частные СМИ, которые в 90 процентах случаев против правительства. И создается медийный фон, помноженный на усилия и на финансовые ресурсы Соединенных Штатов и их сателлитов. Это, конечно, дает эффект.

Когда нам говорят, что огромные демонстрации на улицах Каракаса, это далеко не всегда правда. Но на международной арене ситуация обострилась до крайней степени. Дональд Трамп публично поддержал самозванного так называемого президента Гуайдо и начал открытую фазу операции по осуществлению государственного переворота в Венесуэле.

Двадцать лет, в общем-то, мы слышали одно и то же: режиму осталось доживать последние дни, миллионные толпы на улицах, километровые очереди за хлебом, голодные бунты и т. д. Все это мы слышим 20 лет с первых дней нахождения Чавеса у власти. Все это, как я уже объявила, надо делить на пятьдесят.

А теперь правда о Венесуэле

Я помню свой последний приезд в Венесуэлу летом 2016 года в июне-месяце. Как раз мы туда прилетали вот под эту мировую медийную истерику о том, что режим Мадуро доживает последние дни. И нам уже сказали так с полной уверенностью люди, которые нас туда отправляли, что, скорее всего, мы прилетим туда к новой политической ситуации в совершенно в другую страну.

Когда приехали в Каракас, мы увидели совершенно спокойный мирный город без каких-то признаков катаклизмов — никаких демонстраций и километровых очередей за какими-то продуктами.

Мы увидели маленький пикетик человек в пятьдесят на главной площади Каракаса и на соседней площади такой же маленький пикетик за Мадуро. Это абсолютно штатная ситуация центра Каракаса. По моим оценкам, здесь соотношение шестьдесят на сорок. Шестьдесят процентов столичных жителей поддерживают правящий курс, 40 процентов находятся в оппозиции. Там есть целиком чавесовские кварталы, где за дурное слово в адрес Чавеса и Боливарианской революции тебе просто глотку разорвут. А есть кварталы целиком оппозиционные, где управляет оппозиционный мэр.

В Каракасе несколько мэров, между прочим. Есть чавейсцы, есть оппозиционеры. Это не двоевластие, это такая очень своеобразная низовая демократия. Она, конечно, очень непривычна для российского наблюдателя, но там нет никакой анархии. Все городское хозяйство прекрасно управляется, никаких социальных катаклизмов нет.

Единственные очереди, которые мы увидели в 2016 году, — это были очереди из человек десяти к банкоматам и в банке. Потому что в Венесуэле действует ограничение на снятие наличной валюты. Но за продуктами никаких очередей не было. То есть вся эта медийная картинка, которую нам рисовали на протяжении многих месяцев, оказалась блефом.

Сейчас ситуация, конечно, очень острая. Это признают и сами венесуэльцы, несмотря на то что они продолжают жить нормальной мирной жизнью, планируют свое время точно так же, как планировали.

И у меня в кармане билет на 15 февраля в Каракас. Нас пригласили на мероприятие с участием законного президента Мадуро. А Гуайдо прячется в колумбийском посольстве и оттуда какие-то подметные филькины грамоты распространяет. Там будет большое мероприятие. И на все наши вопросы нам отвечают, что все штатно, все состоится, все безопасно.

Что будет с Венесуэлой дальше

Поэтому Соединенным Штатам нужно изобретать что-то новое или напрямую вторгаться. Джон Болтон уже сказал: мы ничего не исключаем. В принципе, ребята не скрываются, они так напрямую и говорят. Элио Табрис назначен уполномоченным по Венесуэле, это о многом говорит. Потому что это тот же самый Элио Табрис, который в 2002 году пытался арестовать Чавеса и даже арестовал. Это был путч с целью свержения законно избранного президента. Но тогда сама улица, народные массы, освободила лидера революции.

На мой взгляд, ситуация все-таки далеко небезнадежная. Венесуэла — это многоактная драма, и сейчас все не закончится. И кто бы сейчас ни победил, это очень многоактный спектакль. Хотя бы потому, что Соединенные Штаты не остановятся. Они, как говорят, хотят навести порядок в Латинской Америке, которую считают своим задним двором.

А наша задача — занять принципиальную позицию и поддержать реформы Чавеса, Боливарианскую Республику Венесуэлу. Пока что Россия ее занимает.

Источник фото: bbc.com

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