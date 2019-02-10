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Венесуэльская армия переходит на сторону Гуаидо: полковник сухопутных войск признал временного президента

Мир » Остальной мир » Южная Америка

10 февраля на YouTube появился видеоролик, в котором мужчина в военной форме выражает поддержку временному президенту Венесуэлы Хуану Гуаидо, и присягает ему на верность. Мужчина представился полковником сухопутных войск Венесуэлы Рубеном Альберто Пас Хименесом.

Венесуэльская армия переходит на сторону Гуаидо: полковник сухопутных войск признал временного президента. 398643.jpeg

Это не первый случай, когда венесуэльские военные чиновники выражают поддержку Хуану Гуаидо. Ранее временного президента признал генерал Франсиско Эстебан Янес Родригес, который занимал должность начальника управления стратегического планирования Главного командования ВВС Венесуэлы. После заявления Родригеса, его отстранили от должности и признали предателем.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала аналитический материал, в котором приводятся истинные мотивы боливарианской революции и государственного переворота в Венесуэле.

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Темы армия война Гуаидо Мадуро революция переворот Венесуэла
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