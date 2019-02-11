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Ультиматум Запада Николасу Мадуро - пшик

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Срок ультиматума ряда западных государств Николасу Мадуро о том, что он должен передать власть самопровозглашенному президенту Хуану Гуайдо, истек. Он не только не возымел никакого действия, но и полностью провалился.

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Более того, на саммите министров иностранных дел ЕС они не поддержали и не признали Гуайдо, поскольку Италия заявила, что "абсолютно против того, чтобы страна или группа третьих стран могли определять внутреннюю политику другой страны. Это называется принципом невмешательства и признано ООН".

Сам самозванный, но так и несостоявшийся президент Гуайдо в интервью агентству "Рейтер" сказал, что смена власти в стране пойдет на пользу Москве и Пекину, потому что он будет выполнять обязательства, оплатит долги и никаких контрактов разрывать не будет.

Это полное поражение это американцев? И если это так, то есть ли у них какой-то план "Б" по Венесуэле? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Владимир Ильич, уже истек срок ультиматума ряда западных государств президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Ничего не произошло. Мало того, Европа сама пошла на попятную. Но они предложили сторонам вести диалог, назначили комиссию и поставили ряд условий. Как к этому относиться?

— На мой взгляд, решение совета в Бухаресте вообще никакого отношения к Венесуэле не имеет. У Евросоюза нет никаких оснований считать себя посредником в венесуэльском вопросе, их никто об этом не просил. Их новые предложение о диалоге и какие-то условия — чисто их инициатива, которая, скорее всего, никем не будет поддержана. Даже Соединенными Штатами не будет поддержана, потому что им не нужна самодеятельность от Евросоюза.

Евросоюз не может решить венесуэльские проблемы. Не должен их решать. Он далеко находится. И вообще, никаких интересов у европейцев в Венесуэле нет. А заявление Гуайдо — это типичная примитивная разводка. Я таких разводок в своей политологической, экспертной практике встречал очень много.

Когда человек, очень враждебно относящийся к России, говорит: "Когда я приду к власти, вам будет хорошо, ничего не пострадает", — верить нельзя ни слову. Еще как пострадает, еще как прилетит. Заявление Гуайдо означает, что он действительно не будет разрывать контракт в первый день своего пребывания у власти, если это произойдет когда-нибудь. Но потом выдвинет какие-то требования, обусловив их какими-то действиями со стороны России, и мало не покажется. И, конечно, Россия при этом предпочтет потерять деньги и уйти сама, чем работать с Гуайдо.

Собственно, мы такие ситуации встречали недавно. Например, когда было свергнуто левое правительство в Болгарии. К власти опять вернулся Борисов и остановил "Южный поток". Да, он его не остановил формально, но сказал, что "Южный поток" будет соответствовать директивам Евросоюза. И Россия предпочла потерять деньги и уйти сама, потому что строить его в этой ситуации было совершенно бесполезно.

— С вашей точки зрения, это поражение американцев? Союзники их не поддержали. И если это так, то есть ли у них какой-то план Б по дальнейшему развитию ситуации в Венесуэле?

— Американские планы в Венесуэле не такие простые, как это кажется на первый взгляд. Они носят крайне эшелонированный характер, а не сводятся к тому, чтобы немедленно отстранить Мадуро от власти. Да, если бы это получилось, им бы очень понравилось. Но они не рассчитывали, что армия поддержит Гуайдо. Они проводили переговоры, прекрасно знают настроение в армии и четко понимают, на что они могут рассчитывать.

Они играют вдолгую, а не в короткий переворот. Если нужно будет, они будут подбавлять напряжение. Если будет не нужно, они будут оставлять ситуацию такую, какая есть, понимая, что долгое двоевластие не в интересах Мадуро, так же как не в интересах России и Китая. Нынешняя Венесуэла при ситуации двоевластия практически неработоспособна.

И их задача — вынудить Россию пойти на сильнодействующие средства под той или иной угрозой, при тех или иных обстоятельствах. И знаменитый блокнот Болтона именно об этом говорит: "Мы сейчас их напугаем, они сейчас испугаются и начнут быстренько реагировать. А тут мы их и схватим".

Это традиционный метод действия Вашингтона. Причем даже тем, что я сейчас сказал, он не ограничивается. У них очень много разных возможностей и вариантов. Например, дочерняя компания венесуэльской нефтяной компании PDVSA находится в Соединенных Штатах, поэтому они могут блокировать большую часть выручки, которая формируется за счет продажи венесуэльской нефти.

И России вместе с Китаем придется на себя брать ответственность и фактически вывозить всю венесуэльскую нефть, если работа официальной компании в Штатах будет блокирована, если Венесуэла будет отрезана от всех финансовых потоков, которые формируются за счет продажи нефти в США. Это все очень серьезно, но далеко не все. В целом нынешняя ситуация в Венесуэле кажется относительно контролируемой и не опасной для Мадуро. Но опасность ждет потом.

— Каковы эти долгосрочные цели?

— Естественно, это не только сместить Мадуро, это еще показательно опозорить Россию и Китай, показать, что дружба с Россией и с Китаем — это вещь неприветствуемая, нерукопожатая, что Россия и Китай слабы, что их можно выгонять из всех стран, где у них есть интересы.

И это намек не только на Латинскую Америку, где уже почти отовсюду выгнали Россию и Китай, но и на Африку, где сейчас очень быстро и достаточно эффективно формируются и российские, и китайские интересы. Это задумано как показательное упражнение на тему, как мы умеем выгонять русских и китайцев. И если здесь проявить слабость, она будет отзываться во всех уголках Земли.

— А как не проявлять слабость?

— Не проявлять слабость есть только один вариант — быть сильным.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Темы США Китай Евросоюз Венесуэла Хуан Гуайдо Точка зрения Николас Мадуро Владимир Брутер интересы России Латинская Америка переворот в Венесуэле
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