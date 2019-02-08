Полковник из Венесуэлы: мы готовили военный переворот для США

Министр связи Венесуэлы Хорхе Родригес предъявил журналистам видеозапись, на которой отставной полковник Национальной гвардии Освальдо Гарсия Паломо признается в подготовке военного переворота.

Экс-полковника задержали еще в августе прошлого года. Власти утверждают, что он получал информацию о перемещениях Николаса Мадуро от своего сообщника в охране президента. Начальник президентской связи подподковник Овидо также сознался в своем предательстве.

Свержение Николаса Мадуро заговорщики намеревались осуществить при содействии США и Колумбии. Переворот должен был произойти 27 января.

О том, что американское правительство готовит в Венесуэле переворот открыто говорится в таких авторитетных изданиях, как Wall Street Journal. Подтверждением этму служат и публичные заявления официальных представителей Вашингтона, которые пытаются давать прямые указания армии Боливарианской республики.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что власти Венесуэлы обвинили в государственной измене своего военного атташе при посольстве в США Хосу Луиса Сильву.

Источник фото: efectococuyo. com

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