Гибридная война: 10 ложных утверждений о Венесуэле

Гибридная война в Венесуэле ведется с манипулированием и дезинформацией в СМИ. Политолог и колумнист мексиканской газеты La Jornada Кату Арконада назвала "10 ложных утверждений о Венесуэле", которые являются главным оружием Запада в этой войне.

"Мы читаем и слушаем ложь, которую аналитики, никогда не бывшие в Венесуэле, повторяют много раз, так что они становятся реальностью для общественности", — пишет автор и приводит некоторые из ложных утверждений, которые "Правда.Ру" дает в максимально близком к оригиналу переводе:

1. Венесуэла имеет двух президентов. Нет ничего более далекого от реальности. Конституция Венесуэлы в статье 233 устанавливает причину для низложения действующего президента — это его "абсолютное отсутствие", а именно, смерть, просьба об отставке, отставка по решению Верховного суда, физическая или умственной нетрудоспособность, установленная медицинской комиссией. У (Хуана) Гуайдо нет никаких конституционных аргументов, чтобы провозгласить себя президентом, поскольку нет "абсолютного отсутствия президента", который принес клятву, как это предусмотрено статьей 231 Конституции, 10 января в Верховном суде.

2. Гуайдо пользуется поддержкой международного сообщества. Помимо лицемерия называть международным сообществом несколько западных стран, умалчивается, что 10 января на инаугурации (Николаса) Мадуро присутствовали дипломатические представительства из более чем 80 стран: от России и Китая, до Ватикана, стран Лиги арабских государств и Африканского союза. Эти государства продолжают поддерживать дипломатические отношения с правительством во главе с Николасом Мадуро. Гуайдо получил признание тех же стран, которые 10 января не признали Мадуро: США и группы Лима (кроме Мексики). Помимо них присоединились — Грузия (из-за территориального спора с Россией), Австралия и Израиль(статья была написана до заявлений стран ЕС в понедельник).

3. Гуайдо не входит в радикальную оппозицию. Гуайдо является членом партии Voluntad Popular, которая проигнорировала президентские выборы 2013 года, и лидер которой — Леопольдо Лопес, был осужден за то, что был вдохновителем и организатором движения La salida ("Выход" — Ред.), которое вылилось в гуаримбас (манифестации с применением насилия — Ред.) 2014 года, с балансом — 43 погибших и сотни раненых.

4. Национальное Собрание является единственным законным органом. Статья 348 Конституции Венесуэлы уполномочивает президента созывать Учредительное собрание, а статья 349 определяет, что установленные полномочия (Национального собрания) никоим образом не могут препятствовать решениям Учредительного собрания. Решение о созыве Учредительного собранием (которое на Западе считают неконституционным — Ред.) было проницательным решением чавистов, направленного на преодоление блокады Национальным собранием любых инициатив президента. Оно может или не может нравиться, но оно было реализовано при строгом соблюдении Конституции.

5. Мадуро был переизбран обманным путем на выборах без участия опозиции. Выборы 20 мая 2018 года были назначены тем же Национальным Избирательным Советом (CNE), с которым Гуайдо был избран депутатом. Было три кандидата от оппозиции, которые вместе взяли 33 процента голосов, и следовали правилам, согласованным за столом переговоров, состоявшихся в Доминиканской Республике между правительством Венесуэлы и оппозицией с бывшим президентом Испании (Хосе Луисом) Сапатеро в качестве посредника.

6. В Венесуэле нет демократии. С 1998 года прошли пять президентских выборов, четыре парламентских, шесть региональных, четыре муниципальных, четыре конституционных референдума и одна национальная консультация. 23 выборных кампании за 20 лет. Все с той же избирательной системой, которую бывший президент США Джимми Картер считает самой безопасной в мире.

7. В Венесуэле гуманитарный кризис. Нет никаких сомнений в том, что в Венесуэле сейчас экономический кризис, вызванный указами Обамы и Трампа, объявившими Венесуэлу угрозой для национальной безопасности Соединенных Штатов, с наложением санкций, которые препятствовали приобретению продуктов питания и лекарств. Этот кризис привел к экономической миграции, которую некоторые маскируют под получение "политического убежища", что опровергают факты. Так, в период с января по август 2018 года Мексиканская комиссия по оказанию помощи беженцам получила 3 ​​тысячи 500 просьбы об убежище от венесуэльцев (от нелегалов Ред.), и 6 тысяч 523 заявлений от беженцев (подается заранее до въезда — Ред.) из Гондураса, то есть почти вдвое больше.

8.В Венесуэле нарушаются права человека. Давайте проанализируем цифры по гуаримбас 2017 года: 131 человек убит, 13 из которых были застрелены силами безопасности (40 человек военнослужащих были арестованы и привлечены к ответственности); убито девять сотрудников полиции и Национальной боливарианской гвардии, а пять человек сгорели заживо или линчевались оппозицией. Остальные были в основном убиты во время манипуляций со взрывчаткой или в попытке обойти оппозиционные баррикады.

9. В Венесуэле нет свободы слова. Фото и и видеоизображения этих дней Гуайдо, делающий заявления в окружении микрофонов национальных и международных СМИ, опровергают это утверждение.

10. Международное сообщество обеспокоено состоянием демократии в Венесуэле. Международное сообщество, представленное Соединенными Штатами и группой Лима, не обеспокоено пытками заключенных в Гуантанамо; его не волнуют правозащитники, которых каждый день убивают в Колумбии; его не волнуют караваны мигрантов, спасающихся от политики неолиберального шока в Гондурасе, и его не беспокоят отношения сына (Жаира) Болсонаро (президент Бразилии — Ред.) с военизированными формированиями, которые убили Мариэль Франко (активистка левого движения Бразилии, убита 14 марта 2018 года — Ред).

Нет, никто из стран группы Лима и их союзника — США не обличает серьезные нарушения прав человека в этих странах. То, что скрывается за этой заботой о Венесуэле не называется демократией. Это называется нефть, это называется золото, это называется колтан (ценная руда ниобия и тантала- Ред.).

От редакции "Правды.Ру" добавим еще одну ложь - у Мадуро якобы нет поддержки населения. Она есть, достаточно посмотреть на репортажи независимых СМИ .

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