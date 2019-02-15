Коалиция в ООН из 50 стран поддержит Венесуэлу

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаcа объявил о создании в ООН коалиции стран, которая будет бороться "против возглавляемой США незаконной попытки свергнуть венесуэльское правительство". Какие у нее перспективы?

Каракас собрал группу поддержки в ООН

Арреаса обвинил США в использовании санкций в качестве политического оружия против венесуэльцев. "Мы все имеем право жить без угрозы применения силы и без применения незаконных принудительных односторонних мер", — заявил министр журналистам в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в окружении группы послов из России, Китая, Кубы, Ирана, Никарагуа, Сирии, Мьянмы, Намибии, Никарагуа, Палестины, КНДР и других.

Всего, по его словам, в группу вошли представители 50 стран."Импульс переворота, который продвигало правительство Соединенных Штатов, прошел — этого не произошло. США необходимо пересмотреть свою стратегию, потому что "лояльность наших вооруженных сил уже доказана", — добавил Арреаса.

Посол России в ООН Василий Небензя прокомментировал со своей стороны, что эта группа была создана для поддержки "не только Венесуэлы, но но и международного права в целом". Возможным первым мероприятием поддержки будет международная конференция по Венесуэле, созванная законным правительством страны, отметил Небензя.

Не все испугались вторичных санкций

Напомним, что администрация Трампа и правительства примерно 50 других стран, включая Канаду, Бразилию, Аргентину, стран Европейского союза (кроме Италии) признали легетимность самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо. Трамп ввел жесткие санкции в отношении Венесуэлы, в том числе остановил весь импорт венесуэльской нефти и золота, чтобы вынудить Мадуро уйти в отставку.

Все страны, торгующие с Венесуэлой, были предупреждены о вторичных санкциях. Однако, не все испугались. В портах Венесуэлы на днях замечены танкеры из Саудовской Аравии и Индии, которые загружают венесуэльскую нефть. Каракас отмечает, что США заблокировали торговлю Венесуэлы на более чем 30 миллиардов долларов, на этом фоне гуманитарная помощь на 20 миллионов долларов выглядит, по словам Арреаса, "шоу".

Небензия полагает, что правительство Мадуро всегда может обратиться к Организации Объединенных Наций за гуманитарной помощью, если сочтет нужным. Настойчивое предложение "гуманитарки" Западом должно исключить критику США за то, что санкции несут в Венесуэлу голод. На самом деле никакого голода в Венесуэле нет, об этом говорят европейские политики. Кроме того, Мадуро справедливо считает, что с конвоями можно провести и оружие.

В заключение скажем что, чтобы заменить в ООН представительство от нынешних властей Венесуэлы на незаконное, потребуется голосование Генеральной Ассамблеи из 193 членов, которое, скорее всего, Гуайдо проиграет, потому что ему не набрать 2/3 голосов.

Долгая борьба за справедливое дело

Как сказал "Правде.Ру" главный редактор журнала РАН "Латинская Америка" Владимир Травкин, "коалиции предстоит долгая упорная борьба за справедливое дело, поскольку Соединенные Штаты исходят из своих интересов, а не из интересов венесуэльского народа".

"Но интересы есть не только у американцев, но и у огромного количества разных стран, которые входят в ООН. Поэтому автоматически продавливать свои решения США не удается, мало того, маленькие плацдармики группы международной солидарности будут расширяться и теснить американцев ", — сказал эксперт.

По мнению Владимира Травкина, правительство во главе с Мадуро, "чтобы про него не говорили", пользуется поддержкой большинства населения и неоднократно показало свою способность мобилизовать сторонников.

"Это правительство, начиная с Чавеса, много делает для населения. Это отражается на итогах голосования. В частности, в прошлом году, когда был переизбран президент Мадуро он получил около 68%. Сравните этот результат с результатами президента Соединенных Штатов, который победил с очень небольшим перевесом. У Мадуро, если судить по этому показателю, позиция прочнее, чем у Трампа", — отметил Владимир Травкин.

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