Делегацию Европарламента завернули домой в аэропорту Каракаса

Делегация Европейского парламента (ЕП) была лишена возможности въехать в Венесуэлу в воскресенье и была вынуждена сесть на обратный рейс в Мадрид.

Делегация получила приглашение от оппозиционного Николасу Мадуро Национального собрания Венесуэлы ( парламента). «Официальными и дипломатическими средствами власти венесуэльского правительства Боливарианской Республики уведомили несколько дней назад группу депутатов Европарламента, которые хотели посетить страну для заговорщицких целей, что не будут допущены», - написал министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса в своем официальном аккаунте в социальной сети Twitter.

По словам министра, власти Венесуэлы "призвали" депутатов "отказаться" от визита "и таким образом избежать очередной провокации". «Конституционное правительство Боливарианской Республики Венесуэла не позволит европейским крайне правым депутатам нарушить мир и стабильность в стране еще одним грубым вмешательством. Венесуэла сама себя уважает!», - написал Хорхе Арреаза в другом сообщении.

Выдворение депутатов Европарламента было осуждено оппозиционным депутатом Франсиско Сукре через его официальный аккаунт в Twitter, где он сообщает, что делегация уже прибыла в международный аэропорт Симона Боливара под Каракасом.

«Мы хотим предупредить национальное и международное сообщество о том, что узурпаторский режим Николаса Мадуро только что запретил въезд в Венесуэлу делегации членов Европарламента, которая прибыла по приглашению Национального собрания Венесуэлы и его президента Хуана Гуайдо», - написал он.

Франсиско Сукре также опубликовал видео, объясняющее, что депутаты показали властям письмо с приглашением председателя парламентского комитета по внешней политике, но получили ответ: «это ничего не стоит».

Напомним, что Европарламент 31 января признал спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо "легитимным временным президентом" страны. Соответствующую резолюцию одобрили 439 голосами при 104 против и 88 воздержавшихся. Массовые акции начались в Венесуэле 21 января. На волне протестов спикер оппозиционного парламента страны Хуан Гуаидо при поддержке США объявил себя временным главой государства. Это случилось после того, как Венесуэлу для совместного патрулирования посетили российские бомбардитровщики Ту-160.

Как сообщала "Правда.Ру", министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаcа объявил о создании в ООН коалиции стран, которая будет бороться "против возглавляемой США незаконной попытки свергнуть венесуэльское правительство".

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