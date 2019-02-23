Венесуэла закрыла три моста на границе с Колумбией

Венесуэла на неустановленный срок закрыла три моста, связывающие страну с Колумбией. Об этом сообщила на своей странице в Twitter вице-президент республики Делси Родригес.
"Боливарианское правительство информирует граждан о том, что, в связи с серьезными и незаконными угрозами со стороны правительства Колумбии в отношении суверенитета и независимости Венесуэлы, было принято решение на время полностью закрыть мосты Симона Боливара, Сантандера и Уньон", - говорится в сообщении.
Правительство Венесуэлы, отметила Родригес, со своей стороны предоставляет полные гарантии безопасных пограничных переходов для жителей Колумбии.
Вице-президент республики также подчеркнула, что поддержка президентом Колумбии американского курса нарушает "право венесуэльцев жить в мире и суверенитете".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что законный президент Венесуэлы Николас Мадуро закрыл границу с Бразилией в четверг, 21 февраля. Он уточнил, что такое решение было продиктовано приближением даты начала поставок гуманитарной помощи из Соединенных Штатов, которая на данный момент свозится в приграничные штаты Бразилии и Колумбии.
Мадуро не исключил принятия аналогичной меры в отношении Колумбии. "Я не хочу принимать такое решение, но я его рассматриваю", - добавил он тогда.
На фото: вице-президент Венесуэлы Делси Родригес
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