Мадуро приказал закрыть границу Венесуэлы с Бразилией

Законный президент Венесуэлы Николас Мадуро закрыл границу с Бразилией в четверг, 21 февраля. Об этом лидер государства сообщил на своей странице в Twitter.

"С 21 февраля будет полностью закрыта наземная граница с Бразилией до нового объявления", - говорится в обращении Мадуро. Уточняется, что такое решение было продиктовано приближением даты начала поставок гуманитарной помощи из Соединенных Штатов, которая на данный момент свозится в приграничные штаты Бразилии и Колумбии.

Президент Венесуэлы также подчеркнул, что не исключает аналогичной меры в отношении Колумбии. "Я не хочу принимать такое решение, но я его рассматриваю", - добавил Мадуро.

"Вооруженным силам, по указанию Мадуро блокирующим границу с Бразилией, отдан приказ стрелять на поражение в случае попыток прорыва госграницы "представителями любых государств", - сообщают в телеграме.

Как отмечает ТАСС, со своей стороны руководство Бразилии не видит риска начала вооруженного конфликта на закрытой границе с Венесуэлой. "Правительство не видит риска возникновения трений в регионе", - сказал пресс-секретарь президента Бразилии. Он также добавил, что гуманитарная помощь будет находится на территории страны, пока ее не заберут представители Венесуэлы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что началом военного вторжения Соединенных Штатов в Венесуэлу под предлогом доставок "гуманитарной помощи" могут послужить провокации колумбийских военных на венесуэльско-колумбийской границе 23 февраля. Об этом писали "Известия", ссылаясь на слова эксперта Российского института стратегических исследований Игоря Пшеничникова.

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