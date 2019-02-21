Bloomberg: власть Венесуэлы приказала бизнесу открыть счета в России

Правительство Венесуэлы потребовало от компаний, производящих потребительские товары, открыть банковские счета в государствах, выразивших свою поддержку действующему президенту страны Николасу Мадуро, - России, Турции, Индии и Китае. Об этом сообщает финансовое агенство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Встреча вице-президента Венесуэлы по экономике Тарека эль-Айссами и министра внутренних дел республики Уильяма Контрераса с представителями крупного бизнеса прошла в понедельник, 18 февраля, в президентском дворце в Каракасе.
По информации источников агентства, глава Минфина Венесуэлы настоял на том, чтобы компании, производящие товары широкого потребления, выстраивали экономические отношения с поставщиками из России, Турции, Индии и Китая, а также открывали в этих государствах банковские счета. Для руководства компаний будут организованы специальные семинары, на которых их обучат открыть иностранные счета.
Производителей также предостерегли от попыток дестабилизировать экономическую жизнь страны и настоятельно попросили не повышать цены на потребительские товары, поскольку инфляция в стране стала замедляться.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаc объявил о создании в ООН коалиции стран, которая будет бороться "против возглавляемой США незаконной попытки свергнуть венесуэльское правительство".
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