Польша не видит необходимости военного вторжения США в Венесуэлу

В военной интервенции Соединенных Штатов Америки в Венесуэлу нет никакой необходимости, считает Варшава.

Об этом в интервью польским средствам массовой информации заявил глава Министерства иностранных дел Польши Бартош Чихоцкий.

Так, заявил в эфире польской радиостанции Бартош Чихоцкий, тема американской военной интервенции в Венесуэлу весьма деликатная. Однако, отметил глава польского дипломатического ведомства, Варшава не считает, что на сегодняшний день в этом есть острая необходимость.

Есть смысл, заявил Бартош Чихоцкий, говорить о гуманитарной помощи и проведении новых честных президентских выборов. Военная интервенция же неуместна, подчеркнул глава Министерства иностранных дел Польши.

Отметим, что позиция официальной Варшавы редко расходится с мнением Соединенных Штатов Америки. Дело в том, что во второй половине двадцатого века Польша пошла на сближение с США. И Вашингтон, и Варшава неоднократно отмечали тот факт, что современная Польша является одним из самых честных и надежных союзников США в Европе.

Напомним, что США, Канада, ряд европейских государств и большинство стран Латинской Америки объявили недавно действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро тираном, а его власть в стране нелегитимной.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заинтересован в военном вторжении страны на территорию Венесуэлы. Глава государства подходил к своим подчиненным и интересовался их мнением по данному вопросу.

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