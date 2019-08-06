США ввели полное экономическое эмбарго против Венесуэлы

США ввели полное экономическое эмбарго против Венесуэлы. России надо приготовиться к новым санкциям.

Об этом сообщает The Wall Street Journal. Эмбарго замораживает активы правительства Венесуэлы и связанных с ним предприятий и запрещает экономические сделки с ними, если не оговорено иное. Исключения включают операции, связанные с оказанием гуманитарной помощи.

В письме Конгрессу с изложением действий в понедельник вечером Дональд Трамп сообщил, что необходимо заблокировать собственность правительства Венесуэлы "в свете продолжающейся узурпации власти незаконным режимом Николаса Мадуро, а также нарушений прав человека, произвольных арестов и задержаний граждан Венесуэлы, ограничений свободы прессы и продолжающихся попыток подорвать действия временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо и демократически избранного Национального собрания Венесуэлы".

Ожидается, что новые меры будут конкретизированы во вторник на совещании стран группы Лимы, поддерживающих США, в Перу.

В последние годы Вашингтон ввел санкции против более чем 100 нынешних и бывших венесуэльских чиновников и жестко ограничил экспорт нефти и золота Венесуэлы. Принятые в понедельник меры ставят страну в один ряд с Кубой, Ираном, Сирией и Северной Кореей, которые находятся в экономической изоляции от Соединенных Штатов и выстроенной ими финансовой мировой системой.

Венесуэла назвала санкции "экономической войной" и считает их причиной гиперинфляции и нехватке продовольствия и лекарств. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила в понедельни, что страна сталкивается с незаконными правовыми действиями США, которые они организуютсовместно с транснациональным капиталом в рамках незаконной блокады южноамериканской страны. "Они санкционировали нефть, Citgo, санкционировали золото, санкционировали венесуэльский долг. Это уже транснациональная международная операция, направляемая правительством США", — сказала Родригес.

"Всякая агрессия против нашей родины не имеет какой-либо международно-правовой основы, а наоборот, она нарушает Устав Организации Объединенных Наций, а также все публичное и частное международное право", — сказала она. По ее мнению, главная цель США в этой кампании заключается в присвоении ресурсов государственной нефтяной компании PDVSA за рубежом.

Эмбарго также служит предостережением государствам, ведущим бизнес с правительством Мадуро. "Очевидная цель — дать США возможность применять закон экстерриториально к союзникам Мадуро, таким как Китай, Россия, Куба, Иран и Турция", — сказал Расс Даллен, глава брокерской компании Caracas Capital Markets в Майами. "Если эти иностранные компании продолжат вести дела с Мадуро, их активы могут арестовать в США", добавил он.

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