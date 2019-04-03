Лавров отверг возможность "Карибского кризиса" из-за Венесуэлы

Глава МИД России Сергей Лавров исключил возможность повторения "Карибского кризиса" из-за обострения ситуации в Венесуэле. Также российский дипломат подчеркнул, что Москва неоднократно указывала венесуэльскому правительству на необходимость реформ.
"Причин для повторения Карибского кризиса нет. Даже, так называемая, Группа Лимы неоднозначно встретила заявление США о возможном военном вторжении в Венесуэлу. Несмотря на то, что эта организация поставила перед собой задачу любым способом свергнуть законно-избранного президента Николаса Мадуро", — пояснил Сергей Лавров.
"Я гарантирую, что в случае попытки военного вторжения американских военных в Венесуэлу, большая часть стран Южной Америки выступят против таких радикальных действий", — добавил глава российского МИД.
Также Сергей Лавров рассказал журналистам о стремлении Москвы помочь Венесуэле улучшить социально-экономические показатели. По словам Лаврова, Россия уже не первый год указывает венесуэльскому правительству на необходимость реформ, проводя различные консультации.
Министр иностранных дел России назвал требования США о недопустимости РФ преследовать интересы в Западном полушарии "хамством".
"Почему США позволяют себе такие хамские высказывания, что Россия не может иметь никаких интересов в Западном полушарии? А Штаты могут иметь интересы по всему миру? Так получается? Стоит только посмотреть на карту расположения американских военных баз", — ответил Сергей Лавров на высказывание Джона Болтона.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о плане "Гуаянский щит", который недавно был задействован в Венесуэле. По этому плану два российских военных самолета Ил-62M и Ан- 124" с сотней военнослужащих и грузом в 35 тонн приземлились в субботу в столице Венесуэлы Каракасе.
На фото: Сергей Лавров
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