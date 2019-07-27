Соединенные Штаты продолжат проводить санкционную политику в отношении Кубы из-за серьезных нарушений Гаваной прав человека. Такое заявление сделал советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.
"Мы будем продолжать ограничивать кубинский режим в притоке долларов в ответ на его игнорирование прав человека, подавление голоса оппозиции и усилия по дестабилизации Венесуэлы", - написал он на своей странице в Twitter.
Представитель Белого дума добавил, что Вашингтон полностью поддерживает жителей Кубы, которые "борются за свою свободу".
Накануне США ввели санкции против ряда должностных лиц Кубы в связи с существующей практикой командировок сотрудников системы здравоохранения. Американская стороны считает, что кубинских медиков практически "принуждают к труду в других странах".
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