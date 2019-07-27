Болтон заявил о новых ограничениях против Кубы

Соединенные Штаты продолжат проводить санкционную политику в отношении Кубы из-за серьезных нарушений Гаваной прав человека. Такое заявление сделал советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

"Мы будем продолжать ограничивать кубинский режим в притоке долларов в ответ на его игнорирование прав человека, подавление голоса оппозиции и усилия по дестабилизации Венесуэлы", - написал он на своей странице в Twitter.

Представитель Белого дума добавил, что Вашингтон полностью поддерживает жителей Кубы, которые "борются за свою свободу".

Накануне США ввели санкции против ряда должностных лиц Кубы в связи с существующей практикой командировок сотрудников системы здравоохранения. Американская стороны считает, что кубинских медиков практически "принуждают к труду в других странах".