Стальные нервы Мадуро вынудили Гуайдо на переговоры

Какой был хайп был на венесуэльской теме, и где он сейчас? Вашингтон подрядил 50 стран признать самозванца Хуана Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы, и где сейчас Гуайдо? А он ведет переговоры с Николасом Мадуро о выходе из кризиса. Интересно, как сейчас себя чувствуют руководители этих 50 стран? Поэтому и хайп пропал.



Власти и оппозиция Венесуэлы проведут переговоры...

Мадуро в оптимизме, Гуайдо — в отчаянии

На острове Барбадос во вторник завершился второй раунд переговоров венесуэльских властей с оппозицией при посредничестве Норвегии. Николас Мадуро сообщил, что повестка дня была представлена шестью пунктами. Президент выразил уверенность, что "если вы работаете с доброй волей, и нет никакого вмешательства гринго", достигнутые соглашения "пойдут на пользу Венесуэле", — цитирует Мадуро El Nacional.

Президент Объединенной Социалистической Партии Венесуэлы подчеркнул, что рассматривались не только экономические вопросы, но социальные, культурные и другие, "и это самое большое отличие от предыдущих встреч". "Я очень оптимистичен, и я думаю, что шаг за шагом со стратегическим терпением мы открываем путь мира, ненасилия, конструктивного диалога для Венесуэлы ", — сказал он.

Председатель Национального собрания Хуан Гуайдо в каждом своем выступлении говорит об изоляции режима Мадуро, его скором крахе, но при этом призывает сторонников бороться с отчаянием. "Мы должны победить другого врага: отчаяние. Режим уже изолирован, одинок, побежден и даже разделен. Я понимаю, что у вас есть естественные сомнения, которые могут вызывать такой процесс, как в Осло, или например, подключение TIAR, включая улицу, международной контактной группы ", сказал Гуайдо в видеообращении. Спрашивается, с чего такая безнадега и сомнения, если Мадуро уже почти свержен?

Заметим, что TIAR или договор Рио — это Межамериканский договор о взаимной помощи, подписанный Аргентиной, Бразилией, Чили, Колумбией, Коста-Рикой, США, Сальвадором, Гватемалой, Гаити, Гондурасом, Панамой, Парагваем, Перу, Доминиканской Республикой, Уругваем, Тринидадом и Тобаго, Багамскими Островами и Венесуэлой.Венесуэла, Мексика, Боливия, Куба и Никарагуа денонсировали договор.

Договор Рио известен как соглашение о коллективной безопасности. Многие в венесуэльской оппозиции видят в TIAR возможную правовую основу для будущего иностранного вмешательства. Соглашение гласит, что нападение на одну из подписавших сторон является нападением на все страны-участницы Вероятно, Мадуро будет объявлен "агентом Кремля", а Россия - "агрессором". Что же, ничего нет нового под Луной.

Доклад Верховного комиссара ООН Бачелет

Поводом для вторжения стран TIAR, как надеется Гуайдо (читай Госдеп США), станет недавний доклад о положении в области прав человека, представленный верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет.

В докладе отмечается, что что 3,7 миллиона венесуэльцев недоедают, и эта ситуация "в основном затрагивает детей и беременных женщин". В этом контексте, по мнению докладчиков, основная правительственная программа продовольственной помощи, известная как "коробки CLAP", имеет два очень серьезных недостатка: с одной стороны, она не покрывает самые основные потребности человека в питании, а с другой, она предоставляется только сторонникам правительства по специальной карточке "carné de la Patria". Причем при этом " осуществляется мониторинг политической активности людей, получающих помощь".

Существует общее отсутствие лекарств и основных методов лечения. Условия в больницах, поликлиниках и родильных домах тревожно ухудшились, сообщается в документе. Бачелет обвиняет Мадуро в "ненадлежащем обращении, произвольных задержаниях, пытках и убийствах сторонников оппозиции" — "в основном из самых скромных слоев населения" — "с использованием "эскадронов смерти".

Доклад утверждает, что за последние полтора года почти 7000 человек были казнены без суда и следствия, в своем большистве — силами безопасности (FAES), что является "удивительно высоким" ( значит, где-то есть и не высокие?) показателем. Согласно докладу, существует стратегия, "нацеленная на нейтрализацию, подавление и криминализацию политической оппозиции, и тех, кто критикует правительство".

Проправительственные гражданские вооруженные группировки, известные как" коллективы", способствовали ухудшению ситуации путем установления общественного контроля и помогли подавить демонстрации ", продолжают докладчики. Также возмущает Бачелет обращение с венесуэльскими туземцами. Они "потеряли контроль над своими землями, даже из-за милитаризации со стороны государственных агентов.

Отчет о правах человека, как форма манипуляции сознанием

Первый вопрос, а в какой стране Латинской Америке население доедает? В Венесуэле дети не умирают от голода на улицах, как в Колумбии, Бразилии, Аргентине, но если придут или вернутся туда левые режимы, вы увидите, как изменится риторика в западных СМИ — прямо на противоположную. А где хорошо обращаются с туземцами? В той же Бразилии, например, Амазония вообще хочет образовать собственное государство.

Что же касается лекарств и больниц — то это последствия того, что счета Венесуэлы заморожены по санкциям Вашингтона, лекарства просто не на что купить. А вот наличие проправительственных сил, организующих самооборону — это не плохо, значит, есть в Венесуэле люди, которым "режим" по душе. Это ведь социалистический режим, значит бедные и скромные живут в Венесуэле гораздо лучше, чем бедные и скромные в Аргентине. Для россиян же вообще ясно, что права человека — это тот фетиш, с которым носятся глобасисты-либералы, видя в чужом глазу пылинку и не видя бревна у себя. Зато это отличный повод для войны и санкций.

Китай, например, каждый год публикует отличный отчет о нарушениях прав человека в США, но никто в ООН его не рассматривает, потому что есть те 50 стан, которые будут категорически против, а на остальных можно поднажать финансовым и административным ресурсом.

США смущены, но не остановлены в Венесуэле

Все очень просто — с тех пор, как Барак Обама, а потом и Дональд Трамп подписали указы о том, что Венесуэла представляет собой угрозу безопасности Соединенных Штатов, Вашингтон поставил перед силовыми ведомствами задачу о свержении правительства социалистов. Идет критика ради критики, введена блокада, задействована улица. По сути, в стране инспирирована гражданская война: нет в отчете Бачелет ничего о том, как сторонники оппозиции сжигали живем чавистов и их жилища.

Эксперт в области прав человека ООН, профессор Альфред де Сайас назвал в интервью AVN ошибочным и неутешительным доклад Бачелет. "К сожалению, он не сбалансирован и не делает выводов, которые могут помочь венесуэльскому народу".

По мнению Сайеса, доклад должен быть сфокусирован на "повторных преступных попытках государственного переворота", которые пережила южноамериканская нация. "Нет ничего более антидемократического, чем государственный переворот", — подчеркнул он.

"Международное сообщество должно найти способ заставить Соединенные Штаты отменить уголовные санкции против Венесуэлы", — написал эксперт в своем Твиттере. Сайас отметил, что "экономические санкции, которые приводят к гибели десятков тысяч человек, должны рассматриваться как преступления против человечности согласно Римскому статуту".

Во вторник начальник Южного командования США предупредил, что российские войска остаются в Венесуэле. Если это даже и так, то что в этом такого предосудительного? Они находятся там по приглашению легитимного правительства и сдерживают иностранную агрессию против Венесуэлы. У США есть более 80 военных баз в Латинской Америке, и они все время проводят учения, устраивают перевороты, меняя президентов, как заблагорассудится. Остановить США в Венесуэле трудно, но надо дожимать, иначе сирийская победа обернется поражением.

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