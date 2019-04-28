Отец Ассанжа связал выдачу сына Эквадором с крупным кредитом МВФ

Отец арестованного в Лондоне журналиста и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон назвал причиной выдачи сына британским властям крупный кредит, обещанный и позднее выданный Эквадору Международным валютным фондом (МВФ).
"Эквадор не имеет собственной валюты, он использует американский доллар. Получить кредит МВФ без одобрения США, то есть соглашения с властями Штатов о выдворении Ассанжа из посольства, невозможно", - передает агентство ТАСС слова отца журналиста.
Ранее Совет управляющих МВФ одобрил предоставление Эквадору крупного кредита в размере более 4,2 миллиарда долларов.
Напомним, что власти Великобритании обещали не выдавать Ассанжа США, если там его будет ждать смертная казнь. В свою очередь в Вашингтоне заявляют, что журналисту не грозит такое наказание, поскольку он обвиняется только в "сговоре с целью совершения компьютерного взлома", где предусмотрено максимальное пятилетние наказание.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
После пережитой аварии певицу МакSим срочно перевели в реанимацию. ДТП случилось несколько дней назад по пути в аэропорт. Сперва певица находилась в нормальном состоянии, однако сегодня, продюсер артистки рассказала, что у девушки начались осложнения.
В Кремле обсуждается вопрос о введении упрощенного порядка предоставления российского гражданства всем гражданам Украины. Об этом 27 апреля сообщил журналистам Владимир Путин.
Украинцы прекрасно понимают, что на самом деле российский паспорт дает только "право забыть о наличии естественных прав и свобод человека", пишет Зеленский.
Владимир Путин должен пригласить Реджепа Эрдогана в Крым так, чтобы тот не смог отказаться, считает турецкий эксперт и подсказывает, как это сделать.