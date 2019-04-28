Отец Ассанжа связал выдачу сына Эквадором с крупным кредитом МВФ

Отец арестованного в Лондоне журналиста и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон назвал причиной выдачи сына британским властям крупный кредит, обещанный и позднее выданный Эквадору Международным валютным фондом (МВФ).



Основатель «WikiLeaks» Джулиан Ассанж задержан полицией в Лондоне / Новости от 11.04.2019 12:51

"Эквадор не имеет собственной валюты, он использует американский доллар. Получить кредит МВФ без одобрения США, то есть соглашения с властями Штатов о выдворении Ассанжа из посольства, невозможно", - передает агентство ТАСС слова отца журналиста.

Ранее Совет управляющих МВФ одобрил предоставление Эквадору крупного кредита в размере более 4,2 миллиарда долларов.

Напомним, что власти Великобритании обещали не выдавать Ассанжа США, если там его будет ждать смертная казнь. В свою очередь в Вашингтоне заявляют, что журналисту не грозит такое наказание, поскольку он обвиняется только в "сговоре с целью совершения компьютерного взлома", где предусмотрено максимальное пятилетние наказание.