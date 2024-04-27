Чего нельзя делать с собакой: вы можете называть себя монстром

Кинологи рассказали, что нельзя делать с собакой

1:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Если вы решили приобрести собаку, первым шагом должно стать обучение её домашним правилам. Важно также осознавать, что категорически недопустимо в отношении к питомцу.

Фото: Илья Панфёров/Pravda.ru

Собаки — это животные, щедро дарящие нам свою любовь и не требующие ничего в ответ. Взамен они заслуживают вашего уважения, заботы, нежности и любви. Поэтому крайне важно не только гладить вашу собаку, но и заботиться о её здоровье, питании и благополучии.

Это поможет обеспечить высокое качество жизни вашего питомца и избежать его агрессивного или апатичного поведения.

Грамотный уход за собакой определяет характер отношений между человеком и его животным. Что нельзя делать с собакой:

Ругать животное спустя время после проявления нежелательного поведения. Необоснованная ругань вызывает у собаки страх и стресс, поскольку она не понимает, за что её наказывают.

Оставлять собаку одну: это жестоко по отношению к животному, нуждающемуся в пространстве для развития.

это жестоко по отношению к животному, нуждающемуся в пространстве для развития. Физически наказывать собаку: такие методы лишь провоцируют агрессию и страх, и не могут быть приемлемым способом обучения.

такие методы лишь провоцируют агрессию и страх, и не могут быть приемлемым способом обучения. Пытаться изменить естественный характер собаки: это приводит к страданиям животного, которое не может вести себя естественно.

это приводит к страданиям животного, которое не может вести себя естественно. Лишать собаку социального взаимодействия: отсутствие контакта с другими животными и людьми ограничивает её эмоциональное и когнитивное развитие.

отсутствие контакта с другими животными и людьми ограничивает её эмоциональное и когнитивное развитие. Обучение и дрессировка — ключ к гармонии: правильная дрессировка — это гуманный способ удовлетворения потребностей собаки и обеспечения её благополучия.

Заботясь о собаке и удовлетворяя её основные потребности, вы получите преданного спутника на многие годы.