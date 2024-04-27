Чего нельзя делать с собакой: вы можете называть себя монстром

Если вы решили приобрести собаку, первым шагом должно стать обучение её домашним правилам. Важно также осознавать, что категорически недопустимо в отношении к питомцу.
Собаки — это животные, щедро дарящие нам свою любовь и не требующие ничего в ответ. Взамен они заслуживают вашего уважения, заботы, нежности и любви. Поэтому крайне важно не только гладить вашу собаку, но и заботиться о её здоровье, питании и благополучии.
Это поможет обеспечить высокое качество жизни вашего питомца и избежать его агрессивного или апатичного поведения.
Грамотный уход за собакой определяет характер отношений между человеком и его животным. Что нельзя делать с собакой:
Ругать животное спустя время после проявления нежелательного поведения. Необоснованная ругань вызывает у собаки страх и стресс, поскольку она не понимает, за что её наказывают.
Заботясь о собаке и удовлетворяя её основные потребности, вы получите преданного спутника на многие годы.
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