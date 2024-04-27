Почему алкоголь на борту самолета может быть опасен: рекомендации врача-нарколога

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Нарколог: не стоит пить алкоголь в самолете

1:05
Туризм

Специалист по психиатрии и наркологии, работающий на внештатной основе в Минздраве Московской области, Виталий Холдин, подчеркнул риск употребления алкоголя во время авиаперелетов.

Нарколог: не стоит пить алкоголь в самолете
Фото: commons.wikimedia.org by Simon A. Eugster is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Он отметил, что употребление алкоголя во время полета может усугубить воздействие на организм, учитывая сухой воздух и высокое давление в самолете. Кроме того, алкоголь может повысить вязкость крови, что увеличивает риск инфаркта или инсульта.

Симптомы могут включать головокружение, тошноту и в редких случаях панические атаки.

Холдин рекомендует занять себя чтением книги, просмотром фильма или разговором с соседом, особенно если у вас аэрофобия или просто не хватает занятий в полете. Он также напоминает об обеспечении безопасности во время полета и предостерегает от употребления алкоголя, который может ослабить реакцию в случае аварийной ситуации.

Хотя эта информация имеет характер новостей, она не заменяет консультации со специалистом перед принятием решения.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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