Закон о страховании 1992 года: основные моменты

Что нужно знать об основном законе касательно страхования

1:18 Your browser does not support the audio element. Страхование

Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" регулирует отношения в области страхования между страховыми организациями и гражданами, предприятиями, учреждениями, организациями, отношения страховых организаций между собой, а также устанавливает основные принципы государственного регулирования страховой деятельности.

Фото: duma.gov.ru by Пресс-служба Госдумы

Согласно закону, страхование представляет собой отношения по защите имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении определённых событий (страховых случаев) за счёт денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховых премий).

Предусмотрено две формы страхования: добровольное и обязательное. Закреплены определения понятий страхового риска, страховой суммы, страхового возмещения. Устанавливается порядок лицензирования страховых организаций.

В отдельную главу выделены нормы о договоре страхования. Определено, что договор страхования вступает в силу с момента уплаты страхователем первого страхового взноса, если договором или законом не предусмотрено иное